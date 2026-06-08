Miasma n'est pas vraiment nouveau. Les chercheurs le rattachent à Mini Shai-Hulud, un ver rendu public par le groupe TeamPCP en mai dernier. Le même compte de contributeur avait déjà servi lors d'une attaque sur le package PyPI d'Azure/durabletask. Les identifiants volés lors de cet épisode n'avaient apparemment jamais été révoqués. Début juin, une première vague avait atteint 32 paquets npm sous le namespace @redhat-cloud-services avant que les dépôts Microsoft ne soient touchés à leur tour.

Miasma n'exploite aucune faille précise dans GitHub ou npm et c'est précisément ce qui le rend difficile à détecter. Il abuse du modèle de confiance de ces plateformes. Un commit signé avec un compte valide est traité comme une mise à jour légitime, même si ce compte est entre les mains d'un attaquant. Comme l'ont relevé les chercheurs de FalconFeeds.io, une fois le compte et la clé de signature compromis, chaque push malveillant ressemble à de la maintenance ordinaire.

La mise hors ligne d'Azure/functions-action a provoqué des interruptions en cascade. Cet outil est une brique d'automatisation officielle de Microsoft : il permet aux équipes de livrer du code directement sur Azure Functions, le service cloud qui fait tourner des programmes sans avoir à gérer de serveurs. Dès sa suspension, toutes les chaînes de déploiement qui en dépendaient se sont figées.

Trois actions sont requises. La première consiste à régénérer tous les jetons d'authentification des comptes concernés. Un jeton, c'est l'équivalent d'un mot de passe automatique qui permet à un outil d'accéder à vos ressources cloud sans intervention manuelle. S'il a été volé, le remplacer le rend d'emblée inutilisable par l'attaquant. Ensuite, il est nécessaire de vérifier que le ver n'a pas créé de dépôts publics non autorisés dans les organisations GitHub affectées. C'est précisément dans ce type de dépôts qu'il stocke les identifiants volés. Enfin, il est conseillé d'épingler les GitHub Actions à un identifiant de commit précis plutôt qu'à un tag. Un tag comme "@v1" peut être modifié et un attaquant qui contrôle le dépôt peut le faire pointer vers du code malveillant sans que rien ne change en apparence. Un identifiant de commit, lui, est figé et désigne toujours exactement la même version du code.