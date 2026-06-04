Quand un développeur passe de github.com à github.dev sur n’importe quel dépôt, GitHub lui transmet automatiquement un jeton OAuth. GitHub ne restreint pas ce jeton au seul dépôt ouvert. L’utilisateur peut ainsi lire et écrire sur tous ses dépôts, publics et privés.

Le chercheur a exploité le système de webviews de VS Code, ces iframes isolées qui servent à afficher des prévisualisations Markdown ou des notebooks Jupyter. Une webview peut transmettre des événements clavier à la fenêtre principale via l’API postMessage, un comportement documenté et voulu par Microsoft pour que les raccourcis restent fonctionnels à l’intérieur de l’iframe. Mais rien n’empêche un script malveillant de simuler les mêmes événements.

Le notebook placé dans le dépôt piégé contient une balise HTML avec un gestionnaire onerror qui exécute du JavaScript dès l’ouverture. Dix secondes plus tard, dans ce script, le VS Code affiche une notification de recommandation d’extension. Il suffit alors de simuler la combinaison Ctrl+Shift+A. Ce raccourci correspond à la commande « Accepter l'action principale de la notification ». VS Code installe l’extension recommandée sans dialogue supplémentaire, car elle provient du dossier .vscode/extensions du dépôt, traité comme extension de workspace locale.

Et c’est ainsi que le hacker vient de contourner la vérification de confiance éditeur normalement obligatoire. Il récupère ensuite la liste complète des dépôts privés accessibles et le jeton OAuth via une seconde extension installée par raccourci injecté.