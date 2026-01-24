Les équipes de Koi Security ont analysé ChatGPT – 中文版 et ChatMoss et documenté leur mécanisme de transfert de fichiers. Ces extensions, disponibles sur le Visual Studio Code Marketplace, fournissent des suggestions et complétions de code. Rien de plus, rien de moins que des options pour améliorer l'utilisation de l'IA dans la génération de code.

Sauf qu'elles font la razzia sur les données. La collecte se produit en arrière-plan, l’utilisateur croit que l’extension fonctionne normalement, mais surtout, l'éditeur des extensions ne le prévient de ce transfert vers la Chine, ni ne lui demande son consentement pour ce faire. Les extensions conservent toutes leurs fonctions visibles pendant que les fichiers sont envoyés vers des serveurs distants. Il s'agit de scripts, de fichiers sources et autres configurations locales.

Microsoft a confirmé à nos confrères de Bleeping Computer avoir été alerté et indiqué qu’une enquête est en cours.