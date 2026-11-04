Côté ukrainien, les utilisateurs d’Air Alert ont reçu des avertissements de risques radiologiques et chimiques, ainsi que d’affrontements dans les rues de Kyiv. L’un des messages, rédigé en russe, disait en substance : "Salut ! Il va y avoir une alerte nucléaire sur toute l’Ukraine. Pas d’inquiétude, l’Oreshnik est en route." L'Oreshnik est un missile balistique hypersonique russe. L'armée de l’air ukrainienne a démenti ces alertes et dénoncé une ingérence hostile. Le Centre de lutte contre la désinformation a demandé de ne pas cliquer sur des liens tiers et de ne pas relayer d’informations non vérifiées. L’application a été temporairement coupée, le temps de rétablir le service.