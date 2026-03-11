Signal l'a confirmé : son infrastructure et son chiffrement de bout en bout n'ont pas été compromis. Ces attaques reposent exclusivement sur la manipulation des victimes par ingénierie sociale, pas sur une vulnérabilité dans l'application.

Deux méthodes ont été repérées. La première consiste à utiliser un faux chatbot, baptisé "Signal Security Support ChatBot" dans les messages frauduleux. Celui-ci contacte les cibles directement dans l'application. Le bot prétend détecter une activité suspecte et réclame un code de vérification SMS ou un code PIN. Si l'utilisateur s'exécute, l'attaquant enregistre le compte sur un appareil qu'il maîtrise et en prend le contrôle total. C'est précisément ce que nous rapportions le mois dernier.

La seconde méthode détourne la fonctionnalité "appareils liés", normalement destinée à synchroniser Signal sur plusieurs terminaux. En convainquant une cible de scanner un QR code malveillant, l'attaquant associe discrètement son propre appareil au compte de la victime et lit les échanges en temps réel.Aucune alerte n'est envoyée pour prévenir la victime.