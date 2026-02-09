Les hackers se font passer pour un centre de support pour Signal avec un "Signal Security Chatbot" et contactent directement leur cible via un message dans l'application. Ils créent un sentiment d'urgence en affirmant qu'une menace pèse sur le compte et qu'un code PIN ou un code de vérification SMS doit être transmis immédiatement pour éviter la perte de données. Une fois ce code en leur possession, ils enregistrent le compte sur un appareil qu'ils contrôlent et s'emparent de l'identité de la victime.

La seconde méthode exploite la fonctionnalité de couplage d'appareils. Les attaquants convainquent leur cible de scanner un QR code sous un prétexte crédible, comme rejoindre un groupe ou vérifier un appareil. Évidemment, en réalité, ce code relie le smartphone à un terminal contrôlé par les pirates, lesquels peuvent ainsi prendre la main sur le compte de la victime. Cette dernière ne se rendra pas compte que ses conversations sont interceptées. Les attaquants accèdent alors à tous les nouveaux messages et à l'historique des 45 derniers jours.