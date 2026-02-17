La différence majeure avec WeChat ? Max est légalement contrainte d'intégrer SORM, le système de surveillance russe. SORM, acronyme de "System for Operative Investigative Activities", est une infrastructure technique développée initialement par le KGB dans les années 1980. Déployée à l'échelle nationale depuis les années 1990, elle oblige tous les opérateurs télécoms et fournisseurs internet à installer des boîtiers noirs contrôlés par le FSB.

Ces équipements, installés et maintenus par des sous-traitants liés au FSB, transmettent directement les données aux terminaux des services de renseignement. SORM-3, la version actuelle, agrège en temps réel métadonnées et contenus provenant des applications mobiles, réseaux sociaux et services cloud. La loi Yarovaya de 2016 impose le stockage de tous les messages et métadonnées pendant six mois minimum, avec accès direct du FSB sans contrôle judiciaire.

En forçant 144 millions de Russes sur Max, le FSB obtient un accès sans précédent aux conversations privées, transactions financières et données de géolocalisation de toute la population.