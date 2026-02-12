C'est un véritable tour de vis qui semble être mis sur l'internet russe. Alors que la plupart des plateformes des géants américains sont depuis déjà plusieurs années l'objet de mesure de dégradation de la qualité du service, voire de blocage, une nouvelle étape vient d'être franchie.

En effet, le régulateur russe des communications vient d'enlever les noms de plusieurs grandes plateformes comme Youtube et WhatsApp de son système national de noms de domaine (SNDN). Ce registre est une duplication du système mondial de noms de domaine, appliqué à « l'internet souverain » russe. Les internautes russes utilisant les applications en question ne peuvent donc plus recevoir l'adresse IP de YouTube ou de WhatsApp.