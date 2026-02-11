Serait-ce le chant du cygne pour l'application Telegram en Russie ? Depuis ce mardi 10 février, des utilisateurs rencontrent des difficultés d'accès à l'une des plateformes de messagerie les plus utilisées au monde.

Telegram fait face à de nouvelles restrictions en Russie. © DenPhotos / Shutterstock
Après les applications du groupe Meta, c'est au tour de Telegram de faire l'objet de nouvelles restrictions en Russie. Depuis deux jours, des utilisateurs affirment rencontrer des problèmes d'accès à la plateforme. Les autorités russes ont en effet décidé de commencer à ralentir le service de messagerie qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. La raison invoquée ? L'absence de lutte contre l'usage de l'application à des fins criminelles et terroristes.

Telegram restreint en Russie : l'application serait le refuge des criminels et terroristes

L'année dernière, le Roskomnadzor, le service fédéral qui régit les communications et l'information en Russie, a bloqué l'accès à l'application WhatsApp. Après avoir inauguré une première salve de restrictions et d'interdictions à plusieurs plateformes et messageries sociales il y a plusieurs années, parmi lesquelles Facebook, Snapchat, Discord et même Telegram, les autorités russes passent maintenant à la vitesse supérieure avec la messagerie de Pavel Durov.

Ce mardi 10 février, le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias a annoncé mettre en place des mesures pour restreindre progressivement l'accès à Telegram sur le territoire. Les autorités considèrent que l'application est utilisée à des fins criminelles et que ses dirigeants refusent de se conformer aux exigences en matière de prévention de la criminalité. En 2020, Durov affirmait pourtant vouloir « lutter contre le terrorisme et l’extrémisme ».

L'été dernier, l'agence russe avait d'ailleurs déjà expliqué que WhatsApp et Telegram étaient « les principaux services vocaux utilisés pour l’escroquerie et l’extorsion d’argent, ainsi que pour l’implication de citoyens russes dans des activités de sabotage et terroristes ».

Pavel Durov dénonce une atteinte à « la liberté des citoyens »

Comme rapporté par Le Monde, le fondateur de Telegram a annoncé sur sa propre plateforme vouloir défendre « la liberté d’expression et la vie privée, quelles que soient les pressions ». Il estime par ailleurs que « restreindre la liberté des citoyens n’est jamais la bonne solution ». D'après lui, la Russie veut « forcer ses citoyens à migrer vers une application contrôlée par l’Etat, conçue pour la surveillance et la censure politique ».

Quoi qu'il en soit, depuis le 9 février dernier, les utilisateurs russes rencontrent des difficultés d'accès lors de l'utilisation de Telegram. Selon les informations rapportées par le média RBC, des plaintes similaires avaient été enregistrées à la mi-janvier et à la fin décembre.

Sources : Le Monde, RBC

