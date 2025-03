Sur sa chaîne Telegram personnelle, Pavel Durov en a aussi profité pour tacler WhatsApp, sa plus grande concurrente. « Devant nous se dresse WhatsApp, une imitation bon marché et édulcorée de Telegram. Pendant des années, ils ont désespérément essayé de copier nos innovations tout en dépensant des milliards en lobbying et en campagnes de relations publiques pour nous ralentir. Ils ont échoué. Telegram s'est développé, est devenu rentable et, contrairement à notre concurrent, a conservé son indépendance », a-t-il lancé. Notons, tout de même, qu'elle dispose encore d'une belle avancée avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels.