Offrant la possibilité de jouer à des jeux et d'accéder à de nombreux services annexes, les mini-applications connaissent un véritable succès sur Telegram. Pour preuve : plus de 500 millions de personnes les utilisent au quotidien ! Un chiffre impressionnant quand on sait que sa boutique n'a ouvert qu'en juillet dernier.

L'équipe en charge de développer la messagerie qui gère ces outils vient d'annoncer une dizaine d'améliorations. Abonnements, cadeaux, génération de texte grâce à l'IA… Découvrons ces nouveautés dès maintenant.