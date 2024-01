Moins de batterie utilisée, meilleure compatibilité, la dernière mise à jour de Telegram fait plaisir à voir

Ce n'est pas tout, puisque la nouvelle version de Telegram inclut également une animation inédite de disparition (lorsque l'on supprime un message), testée précédemment sur iOS, désormais disponible également sur Android.

Telegram assure aussi avoir optimisé son système de bots, lesquels peuvent désormais réagir aux messages et gérer les réactions, les citations et les liens, envoyer des réponses à d'autres échanges ou sujets, et bien plus.