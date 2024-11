MattS32

Prism peut être nécessaire pour des applications compilées en ARM, car elles peuvent avoir des dépendances sur des libs qui sont encore en x64.

Cela dit, si on se réfère à la source, ce n’est pas absolument explicite que c’est une mise à jour de Prism qui a débloqué la situation pour Telegram (la source parle de mise à jour de Prism qui a amélioré le support de certaines applications x64), et d’après l’issue sur le GitHub de Telegram pour le portage ARM, ça fait quand même un bail que l’émulation permet à un binaire ARM de charger des libs x64, et le problème semble plutôt avoir été un bug du compilateur.