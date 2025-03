Entre le 15 et le 21 mars, plusieurs régions russes ont connu d'importantes perturbations d'accès à des services aussi variés que TikTok, Duolingo, WhatsApp ou encore Telegram. Roskomnadzor a officiellement attribué ces coupures à des « défaillances liées aux infrastructures étrangères ». Officieusement, tous les regards se sont tournés vers le blocage, quelques jours plus tôt, de 1,5 million d’adresses IP appartenant à Cloudflare. Une opération de filtrage qui aurait débordé bien au-delà de ses cibles initiales.