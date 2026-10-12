Le centre de données de Sasovo héberge aussi l'IA du groupe. Yandex indiquait en 2021 que ce site abrite deux de ses trois supercalculateurs, bâtis sur des puces Nvidia A100 et utilisés pour entraîner son modèle YandexGPT. Le groupe n'indique pas si ces machines ont été touchées. Après la frappe de Kaluga, l'action a perdu plus de 4% à la Bourse de Moscou. Une analyste de T-Investments estime que Yandex peut répartir la charge sur ses autres sites, mais que cette marge disparaîtrait si les attaques continuaient. Le groupe en exploite cinq, dont trois ont donc été touchés.