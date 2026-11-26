Trois émetteurs TNT ont cessé d'émettre le 24 novembre, à la demande des chaînes nationales et avec le feu vert de l'ARCOM. Une fermeture très locale, qui en dit long sur l'avenir de la télévision hertzienne.
Le 24 novembre 2026, la TNT a perdu trois de ses émetteurs, à Saint-Paul-de-Salers, Meyrieux-Trouet et Salavas, une extinction autorisée par l'ARCOM, le régulateur du numérique et de l'audiovisuel, à la demande des chaînes nationales. L'opération, justifiée par le recul de l'audience et du marché publicitaire, est révélatrice de la position inconfortable de la télévision hertzienne. Pour la centaine de foyers concernés, une antenne râteau réorientée ou une réception par satellite doit prendre le relais, sans frais.
Trois émetteurs TNT éteints : qui est touché, et comment
Faisons pour commencer un petit rappel disons de plomberie hertzienne. La TNT, la télévision numérique terrestre, voyage par les ondes. L'antenne râteau fixée sur votre toit capte le signal de l'émetteur vers lequel elle est orientée. Jusqu'au 24 novembre, les sites de Saint-Paul-de-Salers (Cantal), Salavas (Ardèche) et Meyrieux-Trouet (Savoie) alimentaient ainsi une poignée de communes. Depuis mardi, ils n'émettent plus rien.
Le nombre de foyers touchés est très modeste. D'après l'ARCOM, il n'y en aurait qu'une centaine au total. Sont concernés ceux dont l'antenne pointait vers l'un des trois sites, à Saint-Paul-de-Salers, à Meyrieux-Trouet, Verthemex et La Chapelle-Saint-Martin côté savoyard, ou à Salavas et Vallon-Pont-d'Arc côté ardéchois. Si vos chaînes arrivent uniquement par la box internet, donc par votre ligne et non par les ondes, rien n'a changé pour vous.
Ces foyers n'ont pas été abandonnés devant le redouté écran noir. Les chaînes, ou leurs représentants, les ont prévenus par courrier et prennent en charge, si besoin, une solution de rechange, organisation et facture comprises. Deux options s'offrent à eux. Ils peuvent tourner l'antenne vers un autre émetteur TNT existant, ou installer une parabole pour recevoir les chaînes par satellite. Attention, la garantie ne porte que sur le téléviseur principal du foyer. L'ARCOM rappelle aussi proposer un outil en ligne pour vérifier sa couverture TNT.
Pourquoi la TNT ferme des émetteurs
L'idée d'éteindre ces trois émetteurs ne vient pas du régulateur directement, mais bien des chaînes nationales elles-mêmes. Elles ont bien compris que l'audience de la TNT décline, constaté que le marché publicitaire se contracte, et que certains émetteurs coûtent de plus en plus cher, pour au final n'arroser très peu de monde. Études de réception à l'appui, elles ont convaincu l'ARCOM, qui a validé l'opération en séance plénière le 8 juillet. L'autorité s'assure désormais que les engagements pris auprès des habitants sont respectés.
Faut-il enterrer l'antenne râteau pour autant ? Ce serait aller vite en besogne. La loi de 1986 oblige toujours la TNT à couvrir plus de 95 % de la population, une règle que ces fermetures ne remettent pas en cause, et son accès aux fréquences est même garanti jusqu'au 31 décembre 2030. Pour la suite, rien n'est tranché. En 2025, le ministère de la Culture a soumis trois scénarios au public, du maintien à la bascule totale vers la télé en ligne, en passant par un mélange des deux.
Les usages, eux, ont déjà pris de l'avance. La box internet est devenue le premier mode de réception de la télévision en France, et Free préparerait même, sans annonce officielle pour le moment, une nouvelle version de son Player TV Free 4K carrément dépourvue de prise antenne. Trois émetteurs pour une centaine de foyers, c'est peu, et l'opération garde des airs de test grandeur nature. S'il s'avère concluant, d'autres sites peu fréquentés pourraient bien suivre le même chemin.