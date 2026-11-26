max6

Je dirais aussi qu’à chaque fois que j’ai eu un soucis avec la fibre il restait encore la TV hertzienne parce que dans mon trou (au milieu de plein de villes) la 5G ne permet pas de regarder la TV (pas assez de débit).

Et de coupure de fibre débile j’en ai encore plusieurs ans même si elles ne durent pas.

la dernière par exemple c’était parce que le fournisseur d’accès devait « améliorer » l’armoire cela devait durer une journée et ben ils se sont tellement bien débrouillé qu’il a fallu un peu plus de 5 jours ouvrable et que je me déplace jusqu’à l’armoire avec mes photos (celle avant qu’ils « pètent » tout pour que les gentils réparateurs arrivent à reconnecter le quartier.