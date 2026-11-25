Free distribue à bas bruit une nouvelle version de son Player TV Free 4K, sans prise antenne. Avec ce boîtier, vous pouvez regarder les chaînes de la TNT uniquement par Internet, et Free a ajouté sur la télécommande deux raccourcis, vers HBO Max et YouTube.
Un certain Tiino-X83 a publié sur X le schéma d'une nouvelle version du Player TV Free 4K, l'ancien Player Pop, et des photos de sa télécommande. Quelques abonnés l'auraient reçue la semaine dernière, et Free l'a lancée en toute discrétion. Sur les photos, le design extérieur est identique, et vous retrouvez à l'arrière les prises Ethernet, HDMI, optique et d'alimentation. Free a seulement retiré la prise antenne et le tuner TNT. Avec la nouvelle version, toutes les chaînes arrivent par votre connexion, via Free TV.
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Le nouveau Player TV Free 4K dépend entièrement de votre connexion Internet
Sur l'ancienne version, la télévision passait en priorité par l'antenne. « Votre Player TV privilégie la réception TNT plutôt que la connexion internet pour les chaines TV détectées », indique Free sur sa page d'assistance consacrée à la TNT. Dans une autre fiche, l'opérateur conseille de passer par l'antenne si votre débit est insuffisant. Avec le nouveau Player, vous perdez cette alternative.
Et quand votre connexion tombait en panne, l'antenne vous servait de solution de repli, car la TNT arrivait sans passer par la box, explique Freenews. Avec la nouvelle version, vous perdez aussi la télévision sur le Player à chaque coupure d'Internet. Pour garder la TNT en cas de panne, vous pouvez brancher l'antenne directement sur votre téléviseur, s'il possède un tuner intégré, ou sur un décodeur TNT externe. Encore faut-il que votre commune soit couverte par la TNT, et vous pouvez le vérifier sur le site recevoirlatnt.fr, recommandé par Free dans son assistance.
D'après Freenews, les boîtiers en service devraient conserver leur prise antenne, et Free a retiré la TNT de cette seule version du Player. Le seul problème, c'est qu'on ignore pourquoi Free a supprimé cette prise, et le site met en garde contre toute conclusion hâtive, qu'il s'agisse d'une économie ou d'un abandon de la télévision par l'antenne.
Free ajoute HBO Max et YouTube sur la télécommande du Player
Free a ajouté deux raccourcis sur la télécommande, pour HBO Max et YouTube, à côté de Netflix, Prime Video, Canal+ et Disney+. La touche Free, qui ouvre Free TV, est plus petite et placée sous les flèches de navigation, à droite de la touche retour. Le bouton de l'Assistant Google affiche un microphone blanc, à la place des quatre points de couleur. D'après des abonnés cités par Univers Freebox, cette télécommande est distribuée depuis plusieurs mois.
Univers Freebox ignore encore si Free généralisera ce Player aux offres Freebox Pop et Freebox Ultra, qui fournissent toutes les deux ce boîtier. Free avait procédé tout aussi discrètement avec la Freebox Ultra en octobre, et il avait fallu plusieurs semaines de questions d'abonnés pour qu'il confirme la fin des machines virtuelles sur les modèles récents.
L'opérateur prépare aussi un tout nouveau Player, que son directeur général, Nicolas Thomas, a promis pour le début de l'année 2027. Mais Free garde ses caractéristiques secrètes, et personne ne sait encore si ce boîtier aura une prise antenne.