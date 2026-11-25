Sur l'ancienne version, la télévision passait en priorité par l'antenne. « Votre Player TV privilégie la réception TNT plutôt que la connexion internet pour les chaines TV détectées », indique Free sur sa page d'assistance consacrée à la TNT. Dans une autre fiche, l'opérateur conseille de passer par l'antenne si votre débit est insuffisant. Avec le nouveau Player, vous perdez cette alternative.

Et quand votre connexion tombait en panne, l'antenne vous servait de solution de repli, car la TNT arrivait sans passer par la box, explique Freenews. Avec la nouvelle version, vous perdez aussi la télévision sur le Player à chaque coupure d'Internet. Pour garder la TNT en cas de panne, vous pouvez brancher l'antenne directement sur votre téléviseur, s'il possède un tuner intégré, ou sur un décodeur TNT externe. Encore faut-il que votre commune soit couverte par la TNT, et vous pouvez le vérifier sur le site recevoirlatnt.fr, recommandé par Free dans son assistance.

D'après Freenews, les boîtiers en service devraient conserver leur prise antenne, et Free a retiré la TNT de cette seule version du Player. Le seul problème, c'est qu'on ignore pourquoi Free a supprimé cette prise, et le site met en garde contre toute conclusion hâtive, qu'il s'agisse d'une économie ou d'un abandon de la télévision par l'antenne.