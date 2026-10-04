Free a repoussé à plusieurs reprises la sortie de son nouveau Player, annoncé début 2024 lors du lancement de la Freebox Ultra. L’opérateur promet désormais une commercialisation au début de l’année 2027. Sur la fiche technique et les fonctions du boîtier, il n’a en revanche encore rien dévoilé.
Nicolas Thomas a enfin donné une échéance aux abonnés Freebox. Lors de la journée des communautés Free, le directeur général de l’opérateur a annoncé un lancement du nouveau Player « début 2027 », sans livrer davantage de précisions. Les clients de Free attendent cette date depuis longtemps. Début 2024, au lancement de la Freebox Ultra, Xavier Niel a évoqué une arrivée du boîtier dès le mois d’avril, avant que Free ne repousse ce lancement d’une année sur l’autre. Près de trois ans plus tard, le public ne sait presque rien du futur Player. Hormis quelques indices livrés par Free sur sa démarche, les seules données techniques disponibles sont celles d’un prototype repéré en janvier 2025.
Free prépare son nouveau Player depuis près de trois ans
On aura donc attendu 3 ans. Alors remontons le temps.
Fin janvier 2024, Free a commercialisé la Freebox Ultra sans décodeur TV dédié. Ses abonnés pouvaient alors demander un Player Pop ou passer par l’application OQEE de leur téléviseur connecté. Dans la foulée, Xavier Niel a promis un nouveau Player aux clients de cette offre haut de gamme. Le fondateur de Free a prévenu que l’opérateur serait sans doute « très en retard » et admis qu’il était « plus dur d’innover sur le Player ». Selon lui, ses équipes travaillaient malgré tout sur « des spécificités ou des choses qui devraient plaire ».
Le 18 octobre 2024, lors de la journée des communautés organisée au siège d’Iliad, Free n’avait fixé aucune date. L'opérateur a reconnu qu'il hésitait entre Android et un système d’exploitation maison, et qu'il cherchait à provoquer un « effet waouh » chez ses abonnés. Free n’écartait pas non plus l’idée de proposer ce Player à d’autres clients que ceux de la Freebox Ultra.
Un an plus tard, le 3 octobre 2025, Xavier Niel a confirmé lors de l’édition suivante que ses équipes travaillaient toujours sur le boîtier. « On a réfléchi à un player complètement intégré en soft et en hardware », a-t-il expliqué, avant d’annoncer une sortie dans les mois à venir. Les abonnés ont finalement attendu une année de plus, et il a fallu patienter jusqu’à l'édition 2026 de cette journée pour obtenir une échéance précise. Après trois ans de reports, Free n’a toujours pas dit ce que ce Player saura faire.
Un « Super Player » encore très mystérieux malgré un premier aperçu technique
En janvier 2025, des membres de la communauté Freebox ont repéré un appareil « Super Player » sur Geekbench. Ce prototype était équipé d’Android 14 et de 4 Go de mémoire vive, et son processeur ARMv8 était doté de cinq cœurs cadencés à 2,02 GHz. Il s’agit toutefois des résultats d’un appareil de test, que Free n’a jamais commentés. Deux ans après ce passage sur Geekbench, l’opérateur peut très bien retenir une autre configuration pour le modèle commercial attendu en 2027.
Sur l’essentiel, Free garde le silence. L'opérateur n'a confirmé ni le système d’exploitation définitif ni le processeur, et il n'a pas davantage précisé la quantité de mémoire ou la capacité de stockage. Les abonnés ignorent aussi la définition vidéo maximale et les formats audio pris en charge, sans parler de la connectique. Aucune fonction d’intelligence artificielle ou de jeu vidéo n'a été évoquée officiellement, et Free n'a pas dit avec quelles Freebox le boîtier sera compatible.
Pour saisir la philosophie du produit, il faut donc revenir à la déclaration de Xavier Niel d’octobre 2025 sur l’intégration du matériel et du logiciel. En concevant les deux ensemble, Free peut adapter son interface aux capacités exactes du processeur, sans dépendre des choix d'un fabricant tiers. Le prototype de 2025 était sous Android 14, mais l'opérateur n'a jamais dit si son futur Player conserverait ce système ou passerait à une solution maison.
Les abonnés devraient en apprendre davantage dans les semaines qui précéderont la commercialisation, au moment de la présentation officielle du boîtier. Pour l’instant, Nicolas Thomas leur a donné une date, mais Free ne leur a montré aucun boîtier.