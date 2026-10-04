On aura donc attendu 3 ans. Alors remontons le temps.

Fin janvier 2024, Free a commercialisé la Freebox Ultra sans décodeur TV dédié. Ses abonnés pouvaient alors demander un Player Pop ou passer par l’application OQEE de leur téléviseur connecté. Dans la foulée, Xavier Niel a promis un nouveau Player aux clients de cette offre haut de gamme. Le fondateur de Free a prévenu que l’opérateur serait sans doute « très en retard » et admis qu’il était « plus dur d’innover sur le Player ». Selon lui, ses équipes travaillaient malgré tout sur « des spécificités ou des choses qui devraient plaire ».

Le 18 octobre 2024, lors de la journée des communautés organisée au siège d’Iliad, Free n’avait fixé aucune date. L'opérateur a reconnu qu'il hésitait entre Android et un système d’exploitation maison, et qu'il cherchait à provoquer un « effet waouh » chez ses abonnés. Free n’écartait pas non plus l’idée de proposer ce Player à d’autres clients que ceux de la Freebox Ultra.

Un an plus tard, le 3 octobre 2025, Xavier Niel a confirmé lors de l’édition suivante que ses équipes travaillaient toujours sur le boîtier. « On a réfléchi à un player complètement intégré en soft et en hardware », a-t-il expliqué, avant d’annoncer une sortie dans les mois à venir. Les abonnés ont finalement attendu une année de plus, et il a fallu patienter jusqu’à l'édition 2026 de cette journée pour obtenir une échéance précise. Après trois ans de reports, Free n’a toujours pas dit ce que ce Player saura faire.