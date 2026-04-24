Canal+ recrute des bêta-testeurs parmi ses abonnés sur Freebox Pop. La chaîne cryptée vers leur faire tester en avant-première son nouveau player, dont l'essai est prévu pour mai 2026.
Ce n'est pas dans le sens qu'on imagine, mais Canal+ passe en mode recrutement. Ce 24 avril 2026, la chaîne a officiellement lancé l'appel sur son forum communautaire. Elle recherche des abonnés équipés en box internet d'une Freebox Pop pour tester en avant-première son nouveau player. Un formulaire en quatre étapes, un NDA à signer et quelques questions techniques constituent le sésame pour participer à cette campagne prévue en mai.
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Le bêta-test du nouveau player Canal+ sur Freebox Pop démarre en mai 2026, la chaîne cherche des volontaires
Pas de fanfare, c'est sur son forum d'assistance, ce midi, que Canal+ a glissé l'info. En mai prochain, la chaîne lance une campagne de bêta-test pour son nouveau player sur Freebox Pop, avec l'objectif d'améliorer l'expérience utilisateur avant un déploiement plus large.
On a fouiné un petit peu, et pour faut être éligible au test, il faut être abonné Canal+, utiliser son abonnement depuis une Freebox Pop, et surtout être prêt à jouer le jeu du retour d'expérience. Les profils retenus seront contactés directement par l'équipe, un tri sélectif qui laisse entendre que Canal+ ne cherche pas des masses de testeurs non plus.
Pour entrer dans la danse, tout commence par un formulaire Microsoft Forms. Sur la première page, les candidats doivent renseigner les basiques avec nom, prénom, numéro d'abonné Canal+ et adresse e-mail. Rien de bien compliqué, mais de quoi vérifier la bonne identité du volontaire.
NDA, questions techniques et RGPD, Canal+ ne rigole pas avec son bêta-test
La deuxième page du formulaire s'intéresse à votre installation à la maison. Télé compatible 4K ou non, son géré par une barre ou un ampli, connexion fibre ou ADSL, débit mesuré via test.canal.fr et boîtier branché en câble Ethernet ou en Wi-Fi : Canal+ cherche à couvrir tous les profils, du salon ultra-équipé au setup minimaliste du quotidien.
Vient ensuite la troisième page, au ton plus formel. Canal+ soumet à chaque candidat un accord de confidentialité (un « NDA ») entré en vigueur le 23 avril 2026 et valable jusqu'à la fin du bêta-test. En clair, tout ce que le testeur verra ou découvrira durant la phase de test reste strictement entre lui et Canal+. Les contenus, fonctionnalités et données partagés par la chaîne demeurent sa propriété exclusive, pas question d'en parler autour de soi.
Dernière formalité avant d'envoyer sa candidature, il faut confirmer que son abonnement Canal+ est bien actif, et accepter que ses retours soient transmis à Canal+ avec son nom associé. Pas d'anonymat ici, la chaîne veut savoir qui dit quoi. Côté vie privée, les données collectées sont protégées par le RGPD, et tout abonné peut demander à y accéder ou les faire supprimer en contant le délégué à la protection des données du groupe, via dpo@canal-plus.com. Il ne reste plus qu'à soumettre le formulaire, et à attendre le verdict de l'équipe bêta-test.