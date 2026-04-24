Dernière formalité avant d'envoyer sa candidature, il faut confirmer que son abonnement Canal+ est bien actif, et accepter que ses retours soient transmis à Canal+ avec son nom associé. Pas d'anonymat ici, la chaîne veut savoir qui dit quoi. Côté vie privée, les données collectées sont protégées par le RGPD, et tout abonné peut demander à y accéder ou les faire supprimer en contant le délégué à la protection des données du groupe, via dpo@canal-plus.com. Il ne reste plus qu'à soumettre le formulaire, et à attendre le verdict de l'équipe bêta-test.