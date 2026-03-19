Même si Free a toujours été très proche de sa communauté de Freenautes, ce n'est pas tous les jours que l'opérateur invite ses abonnés dans les coulisses de son développement. Mais mardi, il a discrètement ouvert les candidatures sur son bug tracker, dev.freebox.fr, pour recruter des testeurs autour de deux chantiers techniques d'envergure : l'unification du code des décodeurs TV (ou players) Devialet et Révolution, et la modernisation des infrastructures réseau. Des changements qui resteront, en théorie, quasi-invisibles pour les utilisateurs au quotidien.