Free a ouvert cette semaine le recrutement d'une centaine de bêta-testeurs pour les prochains firmwares de ses players TV Devialet et Révolution. Deux évolutions techniques majeures sont dans les tuyaux.
Même si Free a toujours été très proche de sa communauté de Freenautes, ce n'est pas tous les jours que l'opérateur invite ses abonnés dans les coulisses de son développement. Mais mardi, il a discrètement ouvert les candidatures sur son bug tracker, dev.freebox.fr, pour recruter des testeurs autour de deux chantiers techniques d'envergure : l'unification du code des décodeurs TV (ou players) Devialet et Révolution, et la modernisation des infrastructures réseau. Des changements qui resteront, en théorie, quasi-invisibles pour les utilisateurs au quotidien.
Free cherche cent volontaires aux profils variés pour tester ses players
L'annonce, repérée par Tiino-X83, a été publiée sur dev.freebox.fr, le site officiel où les équipes techniques de Free suivent les bugs et les évolutions de leurs produits. L'objectif est d'y recruter une centaine de volontaires aux profils variés, par exemple de gros consommateurs de replay, amateurs de VOD, ou utilisateurs occasionnels, afin de tester les firmwares dans des conditions les plus proches possible de la réalité. Une façon pour Free de s'appuyer sur sa communauté avant tout déploiement à grande échelle.
Le premier chantier concerne l'unification du code. Jusqu'ici, les players Devialet et Révolution fonctionnaient chacun avec leur propre logiciel, développé et maintenu séparément. Free va désormais les faire tourner sur une base commune, comme si deux cuisines distinctes fusionnaient en une seule pour préparer les mêmes plats. Concrètement, ça ne change rien pour l'utilisateur, et le travail sera quasi-invisible, mais c'est un vrai gain de temps et de cohérence pour les équipes techniques de l'opérateur de Xavier Niel.
L'autre chantier concerne la migration des serveurs et du réseau vers ceux de FreeTV, jugés plus modernes et plus stables. En clair, les décodeurs Devialet et Révolution vont s'appuyer sur une infrastructure plus robuste , sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. Free tient d'ailleurs à préciser qu'il n'est pas question d'installer l'application FreeTV sur les players, et les enregistrements locaux ne bougeront pas d'un pouce. Tout au plus, l'apparence de quelques écrans Replay ou VOD pourrait légèrement changer.
Comment devenir bêta-testeur des players Freebox Devialet et Révolution
Le rôle des bêta-testeurs est simple : ils devront utiliser leur player comme d'habitude, et signaler tout ce qui cloche, comme un bug, un affichage bizarre, une fonction qui ne répond plus correctement, directement en commentaires sur la page de l'annonce. Pas besoin d'être un expert technique. Free mise sur la diversité des profils. Plus les testeurs ont des habitudes différentes, plus les problèmes éventuels ont de chances d'être détectés avant le déploiement général.
Pour participer, il faut évidemment être abonné Freebox et utiliser un player Révolution ou Devialet actif, c'est-à-dire celui qui vous permet d'accéder à vos chaînes TV au quotidien. Si vous possédez un Devialet qui ne fait pas partie de votre abonnement actuel, et donc sans accès aux chaînes, vous n'êtes malheureusement pas éligible. Enfin, bonne nouvelle, si l'aventure ne vous convient pas, il suffit de le signaler en commentaire pour sortir du programme.
Pour candidater, il faut se rendre sur dev.freebox.fr, commenter l'annonce pour signaler son intérêt, puis remplir un court formulaire en ligne. Quatre informations suffisent : votre identifiant d'abonnement Freebox, votre adresse mail, votre pseudo sur le bug tracker, et l'adresse MAC de votre player, un code d'identification unique généralement indiqué sur une étiquette collée directement sur l'appareil.