L'opérateur Free propose une mise à jour à destination du célèbre décodeur Freebox Player Mini 4K. Déployée intégralement, elle corrige les problèmes de stabilité vidéo et optimise les performances de l'appareil.
Contre toute attente, le Freebox Player Mini 4K fait de la résistance. Mardi 27 janvier, Free a bouclé le déploiement de la version 3.7.1, entamé mi-janvier. La mise à jour s'attaque notamment aux plantages vidéo qui empoisonnaient l'expérience utilisateur, tout en allégeant la bête de quelques applications fantômes. De quoi prouver que l'opérateur n'a pas totalement tiré un trait sur son boîtier apparu en 2015.
Free corrige les bugs vidéo du Freebox Player Mini 4K
L'apport majeur de cette version 3.7.1 du player Freebox Mini 4K, c'est sans doute la stabilité retrouvée lors de la lecture vidéo. Free a corrigé un bug agaçant, puisque le Player se relançait tout seul quand la mémoire était pleine, ce qui interrompait brutalement les films ou séries. Un souci récurrent sur les applications partenaires qui obligeait à tout recommencer. C'est désormais de l'histoire ancienne.
L'opérateur en a également profité pour faire le ménage. Free a supprimé plusieurs applications pré-installées qui n'étaient jamais utilisées mais occupaient inutilement de l'espace mémoire. Résultat, le boîtier devrait gagner en fluidité et réagir plus vite. Un petit coup de jeune apprécié pour un décodeur qui commence à dater.
Dernier ajustement, plus discret, une correction du pilote audio en mode tunnel PCM. Traduction pour les non-initiés ? Une meilleure transmission du son vers votre installation home cinéma. Le genre de réglage fin qui ne révolutionne rien, mais qui témoigne d'un suivi logiciel qui se poursuit.
Free maintient le support de son ancien décodeur
Le boîtier Mini 4K n'est plus disponible à la vente depuis fin 2022, mais l'opérateur continue de le mettre à jour régulièrement. De nombreux abonnés l'utilisent encore, sans que l'on sache leur nombre exact.
Pour installer cette version 3.7.1, un simple redémarrage du Freebox Player suffit. Le déploiement progressif est donc effectif pour tous les utilisateurs du décodeur depuis quelques heures. Les utilisateurs peuvent donc récupérer cette mise à jour en redémarrant leur appareil, comme le recommande Free dans ses notes de version.