Disponible depuis le mardi 21 octobre, la mise à jour déployée par Free se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur des abonnés qui ont, chez eux, un player TV Devialet. Plusieurs changements sont propulsés par l'opérateur, portant notamment sur l'explorateur de fichiers ou le souci de visionnage des chaînes diffusées en streaming.