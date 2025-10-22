Free a déployé mardi une mise à jour de son Freebox Player TV Devialet, utilisé par les abonnés détendeurs d'une Freebox Delta, One et certains abonnés Ultra.
Disponible depuis le mardi 21 octobre, la mise à jour déployée par Free se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur des abonnés qui ont, chez eux, un player TV Devialet. Plusieurs changements sont propulsés par l'opérateur, portant notamment sur l'explorateur de fichiers ou le souci de visionnage des chaînes diffusées en streaming.
L'explorateur de fichiers du Freebox Player Devialet gagne en réactivité
La principale amélioration sur le player TV Devialet concerne la gestion des sous-titres. Lorsque vous lancez une vidéo depuis l'explorateur de fichiers de votre Player, le changement entre les différentes pistes de sous-titres disponibles s'effectue désormais beaucoup plus rapidement. De quoi répondre aux attentes des utilisateurs qui jonglent régulièrement entre plusieurs pistes.
L'autre nouveauté porte sur l'organisation de vos contenus. Free intègre des options de tri dans l'explorateur de fichiers, vous offrant plus de souplesse pour gérer votre bibliothèque multimédia. Une fonctionnalité pratique qui facilite la navigation quand votre collection de vidéos, photos ou musiques commence à s'étoffer sérieusement.
Un écran de veille qui ne s'invite plus sans permission
La mise à jour 1.5.21 du player corrige aussi un dysfonctionnement signalé par plusieurs utilisateurs. L'écran de veille avait la fâcheuse tendance à se déclencher pendant le visionnage de chaînes TV OTT. Les chaînes dites OTT sont, rappelons-le, celles diffusées directement par internet, plutôt que par le signal télévisuel classique.
Ce bug perturbait l'expérience de visionnage des abonnés qui regardaient ces chaînes en streaming. Avec cette correction, vous pouvez désormais profiter de vos programmes sans interruption inattendue. Une mise à jour modeste en apparence, mais qui améliore le quotidien des utilisateurs concernés par ces désagréments.