Disponible en version bêta, Ultra Dashboard propose une expérience plus claire, synthétique et ergonomique que l'original. Partageant des données en temps réel, il inclut un certain nombre de fonctions utiles comme le suivi du débit en temps réel, le statut de connexion, la liste des appareils connectés, des informations système, la gestion des réseaux, l'activation ou la désactivation du WPS, la génération de QR Code pour des connexions rapides ou la gestion de listes blanches ou noires.