On n'est jamais mieux servi que par soi-même : deux abonnés Freebox ont codé leur propre interface pour la Freebox Ultra et le résultat est plus que prometteur.
Ayant récemment corrigé deux bugs majeurs sur ses Freebox, le fournisseur Free a déployé un service de replay Canal+ et accueilli un nouveau service de streaming. Ses abonnés, eux aussi, ont été bien occupés ces temps-ci : deux d'entre eux viennent de mettre au point une interface alternative pour les utilisateurs de Freebox Ultra.
Une expérience plus moderne et fluide que l'original
Deux développeurs indépendants, connus sous les pseudos @powl_d et HG07H, ont créé Ultra Dashboard, une interface conçue pour piloter les Freebox Ultra. Basé sur l'API ouverte Freebox OS, cet outil open source a été conçu en utilisant sur les technologies React 19 pour l'interface utilisateur et Express 5 pour la partie serveur.
Disponible en version bêta, Ultra Dashboard propose une expérience plus claire, synthétique et ergonomique que l'original. Partageant des données en temps réel, il inclut un certain nombre de fonctions utiles comme le suivi du débit en temps réel, le statut de connexion, la liste des appareils connectés, des informations système, la gestion des réseaux, l'activation ou la désactivation du WPS, la génération de QR Code pour des connexions rapides ou la gestion de listes blanches ou noires.
On y trouve aussi des options VPN, TV et de téléphonie, des outils de gestion de téléchargements, de fichiers et de machines virtuelles, un contrôle parental et bien plus encore.
Un service réservé aux utilisateurs avertis
Ne proposant pas de fichier exécutable prêt à l'emploi, Ultra Dashboard s'adresse uniquement à un public averti et à l'aise avec le code. Autre limite, ce service encore en version bêta peut inclure certains bugs. React ayant récemment été touché par une faille importante, il n'est pas impossible, si le code n'est pas à jour, qu'il contienne également certaines vulnérabilités.
Totalement gratuit, Ultra Dashboard est disponible dès maintenant sur la plateforme Github. Pour l'utiliser, il faut, au préalable, disposer d'une version récente de Node.js (18 ou plus) et du gestionnaire de paquets Node Package Manager. Il faut également être connecté à un réseau local avec sa Freebox Ultra et utiliser un navigateur récent Chrome, Safari, Edge ou Firefox.