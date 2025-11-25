Canal+ vient de lancer un programme de bêta-test ouvert à ses abonnés, pour le nouveau player de son application sur Android TV. Les volontaires peuvent s'inscrire dès maintenant.
Canal+ joue la carte de la transparence et fait appel à ses abonnés. La chaîne recherche des volontaires qui utilisent Android TV au quotidien pour mettre à l'épreuve le nouveau player de son application. Le programme de bêta-test démarre début décembre et promet aux participants de découvrir les évolutions en exclusivité. Mais attention, il y a des conditions à respecter.
Canal+ cible les profils curieux et impliqués, entre autres conditions
Comme elle le fait régulièrement, Canal+ préfère confronter son nouveau player à l'usage réel de ses abonnés. La plateforme recherche des testeurs disposant d'une Android TV, à la condition que votre appareil tourne sous Android 8 ou une version ultérieure. Pas de passe-droit donc pour les systèmes plus anciens.
Seuls les utilisateurs qui consomment l'app Canal+ directement via leur téléviseur Android sont éligibles au bêta-test. Si vous passez par un décodeur Canal ou la box de votre fournisseur d'accès, vous sortez hélas du cadre. C'est bien l'expérience native Android TV qui est scrutée à la loupe.
Canal+, décidément très active ces temps-ci, cherche des profils impliqués et curieux, capables de remonter des observations détaillées aux équipes techniques. Notons que les participants choisis accèderont aux fonctionnalités avant tout le monde et contribueront concrètement aux ajustements finaux. Une manière de co-construire l'outil avec ceux qui l'utilisent quotidiennement.
Les coulisses du formulaire d'inscription
L'inscription à la bête-test du nouveau player Android TV de Canal+ passe par un formulaire Forms de Microsoft 365. Les données réclamées restent standards. Vous devez fournir votre identité complète, adresse e-mail de contact et identifiants de connexion à l'application. Le numéro d'abonné fait aussi partie des informations obligatoires pour valider votre candidature.
On vous demande aussi l'adresse électronique liée au Google Play Store, puisqu'elle peut différer de celle utilisée pour l'app ou pour vos échanges avec Canal+. Ce petit détail permettra d'acheminer les versions beta du player directement sur votre appareil. Le formulaire demande également si vous avez déjà participé à des programmes de tests.
Après soumission, l'équipe Canal+ passera les profils en revue et contactera rapidement les candidats retenus. La campagne démarrera au début du mois de décembre, dans les prochains jours donc.