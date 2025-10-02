La chaîne cryptée Canal+ se met en quête de bêta-testeurs pour expérimenter la nouvelle fonction de recherche de son application, enrichie par l'intelligence artificielle. Les abonnés peuvent tenter leur chance.
Canal+ a ouvert mercredi les inscriptions pour tester la nouvelle fonctionnalité de recherche de son application. Dès mi-octobre, la chaîne lancera une campagne de bêta-test pour perfectionner la fonction. Plus intelligente, plus précise et dopée à l'IA, elle devrait simplifier la découverte de contenus. Les abonnés intéressés sont invités à apporter leur contribution, comme nous avons pu le constater. Mais comment ça marche ?
Canal+ repense sa fonction de recherche avec l'IA
Améliorer l'expérience de recherche, voilà la nouvelle promesse de Canal+. La fonctionnalité en question, boostée par l'intelligence artificielle, devrait être plus efficace que la précédente. L'idée est de permettre aux utilisateurs de retrouver leurs contenus encore plus facilement, et ce quelle que soit leur habitude de navigation.
Le périmètre du test couvre l'ensemble de l'écosystème Canal+. Que vous utilisiez l'application sur navigateur web, Android, iPhone, Apple TV ou Smart TV équipée d'Android TV, vous êtes potentiellement concerné. On comprend que cette approche multiplateforme garantit que tous les abonnés pourront, à terme, profiter des améliorations apportées par cette refonte.
Comment devenir bêta-testeur de la nouvelle recherche Canal+
Pour participer à cette aventure, Canal+ cherche des utilisateurs « curieux, impliqués et motivés ». Le processus d'inscription est on ne peut plus simple. Il suffit de remplir le formulaire mis en ligne par la plateforme, qui demande de remplir son nom, prénom, adresse e-mail du compte Canal+/myCanal, adresse e-mail de contact si elle est différente de l'identifiant, et le numéro d'abonné.
La chaîne indique que les profils qui correspondent aux critères recherchés seront contactés rapidement pour intégrer le programme de test.
Canal+ le martèle dans son annonce, le retour de ses abonnés est précieux et aide les équipes à progresser. Une manière concrète de peser sur l'évolution d'un service que vous utilisez au quotidien.