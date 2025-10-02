Canal+ a ouvert mercredi les inscriptions pour tester la nouvelle fonctionnalité de recherche de son application. Dès mi-octobre, la chaîne lancera une campagne de bêta-test pour perfectionner la fonction. Plus intelligente, plus précise et dopée à l'IA, elle devrait simplifier la découverte de contenus. Les abonnés intéressés sont invités à apporter leur contribution, comme nous avons pu le constater. Mais comment ça marche ?