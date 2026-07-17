Concrètement, les éditeurs des chaînes nationales, qui diffusent actuellement depuis 1 626 sites répartis sur le territoire métropolitain, ont sollicité l’Arcom pour optimiser leur couverture sur trois émetteurs précis : Saint-Paul-de-Salers dans le Cantal, Meyrieux-Trouet en Savoie, et Salavas en Ardèche. Réunie en session plénière le 8 juillet dernier, l’autorité de régulation a validé cette adaptation, qui prendra effet le 24 novembre 2026. En clair, ces trois antennes seront désactivées avant la fin de cette année. Pour les foyers concernés, la continuité de réception reste garantie, financée par les chaînes elles-mêmes, via une réorientation d’antenne râteau ou un basculement vers le satellite.

Derrière cette formulation technique se cache un aveu implicite. Les chaînes justifient explicitement leur demande par la nécessité d’adapter leur couverture à la décroissance de l’audience et du marché publicitaire, dans le seul but de préserver la viabilité économique de la diffusion hertzienne. Un motif qui tranche avec la philosophie initiale de la TNT, pensée dès 2005 pour garantir un accès universel et gratuit à la télévision sur l’ensemble du territoire.

L'’Arcom prend toutefois soin de rappeler que cette évolution ne remet pas en cause l’obligation légale de couverture de plus de 95 % de la population, fixée par la loi de 1986. Un garde-fou qui limite, pour l’instant, la portée de la décision à un strict cadre expérimental.