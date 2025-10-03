La modernisation de la TNT en 4K prend du retard. TDF réclame au régulateur, l'Arcom, de relancer rapidement le processus d'attribution des fréquences, alors qu'une fenêtre s'ouvre avec le départ de Canal+.
La société française d'infrastructures télécoms TDF monte au créneau contre l'Arcom ce vendredi. Alors que trois années de préparation minutieuse devaient aboutir au passage de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) en ultra haute définition (UHD), l'opérateur pousse un coup de gueule contre la décision du régulateur, prise mi-septembre, de reporter l'attribution des fréquences disponibles. Pour les 10 millions de Français qui ne peuvent regarder la télé qu'en TNT, cette modernisation souhaitée est une nécessité.
Un projet de modernisation de la TNT sur pause
Depuis plus de trois ans maintenant, TDF mène avec les acteurs du secteur un plan ambitieux, qui consiste à propulser la TNT dans l'ère de l'UHD / 4K. Le dossier avançait même jusqu'au Sénat, qui a inscrit en juin 2023 des dispositions favorables dans la proposition de loi du sénateur Lafon, relative à la réforme de l'audiovisuel. Une feuille de route claire, partagée avec l'Arcom et les pouvoirs publics.
Sauf que le régulateur de l'audiovisuel semble hésiter. En 2024, l'Arcom a refusé d'attribuer l'intégralité des 15 autorisations de chaînes qui expiraient en 2025, pourtant mises en jeu dans son appel à candidatures. Puis le 19 septembre dernier, ce fut nouveau coup de frein, avec une attribution des ressources TNT reportée sine die. Une décision intervenue après une injonction du Conseil d'État et deux consultations publiques menées en juillet 2023 puis avril 2025.
Pourtant, la technique a fait ses preuves sur le terrain. Les diffusions tests pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, menées avec France Télévisions, ont conquis les téléspectateurs. L'image en 4K, gratuite et accessible à l'aide d'une simple antenne, a démontré que le système fonctionnait parfaitement. TDF a même concocté pour les professionnels une grille tarifaire avantageuse, présentée au régulateur. Tout est prêt, il ne manque que le feu vert.
L'occasion manquée du départ de Canal+
Le calendrier rend la situation encore plus frustrante aux yeux de TDF. À la fin de l'année dernière, le retrait des chaînes payantes du groupe Canal+ de la TNT a libéré un espace précieux dans le spectre hertzien. Une fenêtre idéale pour déployer la modernisation sans chambouler l'écosystème existant. Mais l'Arcom a laissé filer l'opportunité, ignorant selon TDF les trois années de travaux préparatoires et l'intérêt manifesté par plusieurs éditeurs lors des consultations.
Pour environ 10 millions de Français, la TNT représente le seul moyen d'accéder à la télévision. Ce service public gratuit est accessible partout sur le territoire et reste sobre en énergie. À l'heure où les fausses informations pullulent sur internet et où les tensions géopolitiques s'intensifient, disposer d'une plateforme audiovisuelle souveraine devient crucial. TDF insiste et rappelle que la TNT garantit à tous un accès à une information fiable, à des contenus culturels diversifiés et au pluralisme des médias.
TDF ne compte d'ailleurs pas en rester là. L'opérateur appelle l'Arcom à « revoir sa position et à lancer rapidement un appel à candidatures » pour la modernisation de la TNT. Et l'entreprise de prévenir qu'elle explorera avec ses partenaires « toutes les actions possibles afin que cette modernisation, essentielle pour les Français, devienne une réalité ». Un message sans ambiguïté qui nous fait comprendre que la bataille pour la TNT en 4K est loin d'être terminée.