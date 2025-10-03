Yannick2k

c’est clair qu’on est loin où la France était en avance ou n’avait pas peur de tester des choses (SECAM lol). Non seulement on invite plus rien, mais en plus on galère à mettre les standards en place…

« Pour environ 10 millions de Français, la TNT représente le seul moyen d’accéder à la télévision. » Je trouve ce chiffre énorme. Que 10 millions de Français utilisent le râteau je suis d’accord (et j’en fait parti), mais pas que ce soit le seul moyen.