Alors trois émetteurs coupés, sur les 1 626 sites depuis lesquels les chaînes nationales diffusent leurs programmes en métropole, c'est presque rien à l'échelle du réseau. Pourtant, c'est la première fois que la couverture de la TNT est volontairement réduite pour s'adapter à la baisse de son audience. Selon l'ARCOM, seuls 34,7 % des foyers captaient encore la TNT sur au moins un téléviseur au second semestre 2025, et 14,4 % n'avaient aucun autre moyen de regarder la télévision. TDF, le principal diffuseur, évoque de son côté près de 10 millions de Français dans ce cas. Les Français n'ont pas délaissé la vidéo pour autant, attention, puisqu'ils y consacrent 4 h 14 par jour en moyenne selon Médiamétrie, mais sur tous leurs écrans, du téléphone au téléviseur. Pour l'heure, l'ARCOM parle d'une expérimentation limitée à ces trois sites, sans dire si d'autres suivront.