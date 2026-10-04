L'ARCOM a autorisé l'arrêt de trois émetteurs TNT dans trois départements, à compter du 24 novembre 2026. Une centaine de foyers devront adapter leur réception, que les chaînes s'engagent à équiper à leurs frais.
L'extinction de trois émetteurs TNT, programmée au 24 novembre 2026, n'est pas un coup de tonnerre en soi, puisque l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique, l'avait validée dès l'été. L'autorité a profité de ce début de mois d'octobre pour en préciser les modalités. Pour les téléspectateurs concernés, l'écran ne devrait pas virer au noir, puisque les chaînes s'engagent à maintenir la réception chez les foyers touchés. Pour la télévision hertzienne, on touche ici à une réalité moins confortable, celle de sites de plus en plus coûteux à faire tourner pour une poignée de personnes.
La TNT éteint trois émetteurs en France, les chaînes vont payer pour les foyers touchés
Trois émetteurs TNT sont sur la sellette. Il s'agit de ceux de Saint-Paul-de-Salers dans le Cantal, Meyrieux-Trouet en Savoie et Salavas en Ardèche. L'ARCOM cite en tout six communes dans sa note, en ajoutant Verthemex et La Chapelle-Saint-Martin côté savoyard, et Vallon-Pont-d'Arc côté ardéchois. Le critère, lui, est on ne peut plus clair. Seuls les foyers dont l'antenne râteau vise l'un de ces trois émetteurs sont concernés. Ils seraient une centaine au total, une goutte d'eau à l'échelle du pays, certes, mais beaucoup moins pour les intéressés.
Pour eux, on imagine qu'il n'est pas question de perdre leurs chaînes. Selon les cas, l'antenne sera simplement réorientée vers un autre émetteur TNT existant, ou bien une réception par satellite prendra le relais. L'engagement vise toutefois le poste principal du foyer, et la note de l'ARCOM ne dit rien du petit téléviseur de la cuisine ou de la chambre d'amis.
Les téléspectateurs n'auront rien à payer pour la solution de remplacement. Ce sont les éditeurs, c'est-à-dire les sociétés qui exploitent les chaînes de télévision, qui ont demandé ces fermetures. Ce sont donc eux qui assument, si nécessaire, la solution de remplacement, de l'organisation de l'intervention jusqu'à son financement. Les foyers concernés ont en théorie déjà reçu un courrier, et seront contactés directement par les chaînes ou par un représentant mandaté par elles. En cas de doute, le site de l'ARCOM propose un outil gratuit pour vérifier sa couverture TNT, ainsi qu'un guide pratique, pour ceux qui reçoivent mal la télévision.
Quand la TNT se met à compter ses antennes
Pourquoi éteindre des émetteurs qui fonctionnent, vous demandez-vous peut-être ? Pour une question d'argent, tout simplement. L'audience de la TNT s'érode, année après année, le marché publicitaire recule, et certains sites coûtent de plus en plus cher pour très peu de téléspectateurs. Études de réception à l'appui, les chaînes nationales ont donc demandé à alléger leur réseau afin, disent-elles, de préserver la viabilité de la TNT. En 8 juillet, l'ARCOM, réunie en séance plénière, a donné son feu vert à cette expérimentation.
Le régulateur ne signe pas pour autant de chèque en blanc. Car la loi du 30 septembre 1986 impose toujours que la TNT couvre plus de 95 % de la population, et ces trois arrêts ne remettent pas ce seuil en cause. L'ARCOM a instruit la demande, elle encadre juridiquement l'opération, veille à la bonne information du public et vérifie que l'accompagnement promis par les chaînes se concrétise.
Alors trois émetteurs coupés, sur les 1 626 sites depuis lesquels les chaînes nationales diffusent leurs programmes en métropole, c'est presque rien à l'échelle du réseau. Pourtant, c'est la première fois que la couverture de la TNT est volontairement réduite pour s'adapter à la baisse de son audience. Selon l'ARCOM, seuls 34,7 % des foyers captaient encore la TNT sur au moins un téléviseur au second semestre 2025, et 14,4 % n'avaient aucun autre moyen de regarder la télévision. TDF, le principal diffuseur, évoque de son côté près de 10 millions de Français dans ce cas. Les Français n'ont pas délaissé la vidéo pour autant, attention, puisqu'ils y consacrent 4 h 14 par jour en moyenne selon Médiamétrie, mais sur tous leurs écrans, du téléphone au téléviseur. Pour l'heure, l'ARCOM parle d'une expérimentation limitée à ces trois sites, sans dire si d'autres suivront.