La très faible latence n’est pas nouvelle en soi. WebRTC sait déjà descendre sous la seconde depuis longtemps, mais cette technologie est surtout adaptée aux communications en temps réel et devient plus complexe et coûteuse lorsqu’il faut servir un même événement à des millions de spectateurs. À l’inverse, HLS et DASH savent parfaitement monter en charge, mais au prix d’un retard plus important.



MoQ cherche précisément à réunir ces deux mondes. Il ne s’agit pas d’un nouveau codec et le protocole ne remplace donc ni HEVC, ni AV1, ni AV2. Il agit sur la manière dont les données circulent jusqu’au spectateur. Basé sur QUIC et WebTransport, MoQ permet notamment de prioriser certaines informations et d’utiliser une fiabilité partielle : une donnée arrivée trop tard n’a pas forcément besoin de bloquer tout le flux.