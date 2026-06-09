VideoLAN au premier rang, une deuxième fois

La promesse chiffrée de l'AV2 : une réduction de débit d'environ 30 % par rapport à l'AV1, mesurée sur des configurations d'encodage standard. Pour Netflix, dont les coûts de bande passante se comptent en centaines de millions de dollars annuels, l'équation est immédiate. Pour vous, cela se traduira par des vidéos de même qualité qui consomment moins de données. Moins de buffering sur les connexions limitées, une facture réseau allégée pour les opérateurs.

VideoLAN, l'organisation française derrière VLC et basée à Paris, n'a pas attendu la finalisation officielle : l'équipe a publié dav2d 0.0.1 « Merbanan » début mai 2026, soit trois semaines avant la spec elle-même. Ce décodeur AV2 prend la suite de dav1d, le décodeur AV1 que VideoLAN avait lui aussi écrit en premier et qui est aujourd'hui embarqué dans Chrome, Firefox, Edge, Safari et Android. VLC 4.0 avait déjà démontré la lecture AV2 sur un portable standard au CES 2026.

VideoLAN est membre fondateur d'AOMedia depuis ses débuts. Que l'organisation à but non lucratif, avec son équipe réduite de permanents, se retrouve pour la deuxième fois consécutive à fournir le décodeur de référence d'un standard mondial dit quelque chose sur l'écosystème open source francophone. Pour comprendre d'où vient ce rapport de force entre codecs ouverts et propriétaires, notre dossier de fond sur AV1, H.265 et VP9 reste le meilleur point d'entrée.