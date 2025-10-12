Jusqu'à présent, pour encoder une vidéo, les codecs les plus populaires sont le H.264 d'un côté et H.265 ainsi que leur divers dérivés. Le premier est plutôt axé sur des fichiers en basse définition tandis que le second excèle dans la HD.

L'un et l'autre sont toutefois menacé par l'AV1, un codec qui a le bon goût d'être aussi performant qu'il est abordable… en même temps, ses performances n'ont rien de vraiment surprenant quand on voit qui a officié à la création d'AOMedia, diminutif de l'Alliance for Open Media, organisme en charge de la définition des différentes caractéristiques du codec AV1.

On y retrouve donc des entreprises comme Amazon, Apple, ARM, Cisco, Google, Huawei, Intel, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Samsung et Tencent. Que des entreprises de seconde zone pas du tout impliqué dans la conception et, plus encore, dans l'utilisation de ces codecs. La gratuité de l'AV1 s'explique par le fait qu'un de ces géants ne voudrait favoriser l'autre.