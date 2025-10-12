Codec particulièrement avancé techniquement parlant, l'AV2 doit arriver en fin d'année 2025… pour une petite révolution qui devra toutefois attendre que la prise en charge se généralise.
Si on parle souvent de fichiers vidéos AVI ou MKV par exemple, il faut savoir que ces extensions ne désignent que des formats de fichiers dits « conteneurs » au sein desquels, les vidéos sont incorporées grace à ce que l'on appelle un codec. C'est lui qui fait la réelle différence entre deux séquences.
L'AV1 de plus en plus populaire
Jusqu'à présent, pour encoder une vidéo, les codecs les plus populaires sont le H.264 d'un côté et H.265 ainsi que leur divers dérivés. Le premier est plutôt axé sur des fichiers en basse définition tandis que le second excèle dans la HD.
L'un et l'autre sont toutefois menacé par l'AV1, un codec qui a le bon goût d'être aussi performant qu'il est abordable… en même temps, ses performances n'ont rien de vraiment surprenant quand on voit qui a officié à la création d'AOMedia, diminutif de l'Alliance for Open Media, organisme en charge de la définition des différentes caractéristiques du codec AV1.
On y retrouve donc des entreprises comme Amazon, Apple, ARM, Cisco, Google, Huawei, Intel, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Samsung et Tencent. Que des entreprises de seconde zone pas du tout impliqué dans la conception et, plus encore, dans l'utilisation de ces codecs. La gratuité de l'AV1 s'explique par le fait qu'un de ces géants ne voudrait favoriser l'autre.
Mais voilà, l'AV1 a mis du temps à convaincre. Alors que les premières ébauches ont débuté en 2015 et que les spécifications ont été arrêtées/validées en 2018, il a fallu attendre 2023 et 2024 pour que le codec gagne en popularité, notamment grâce à la multiplication des solutions de décodage matériel.
Aujourd'hui, le succès de l'AV1 est bien établi et le codec fait office de solide alternative au H.265 notamment… mais, déjà, son successeur pointe le bout de son byte avec un nom redoutable de simplicité, AV2.
Logiquement, le travail sur cet AV2 a début il y a déjà un petit moment chez tous les membres de l'AOMedia qui n'a donc pas attendu que l'AV1 rencontre le succès pour lancer les travaux sur la suite. Des travaux qui ont rapidement porté leurs fruits et qui nous conduise aujourd'hui à parler de la sortie prochaine de ce nouveau codec aux promesses encore plus incroyable que l'AV1.
Alors qu'il célèbre cette année ses 10 ans d'existence, l'AOMedia veut marquer les esprits en annonçant « une sortie prévue pour la fin de l'année » et « un saut générationnel dans le codage vidéo ouvert ». À propos de ce second point, AOMedia n'a clairement pas de mots assez forts pour étayer la place envisagée pour son nouveau codec AV2.
Dans sa publication l'organisme évoque « la réponse aux demandes croissantes de streaming dans le monde, offre des performances de compression nettement meilleures que celles d'AV1 » et d'annoncer des gains estimés à 30 % pour ce qui est du bitrate, bien sûr, à qualité d'image équivalente. Cela signifie aussi qu'à débit équivalent, l'AV2 est capable d'offrir une qualité d'image bien supérieure.
Mieux, l'AV2 serait plébiscité par ses principaux concepteurs, les entreprises dont le nom figure un peu plus tôt dans l'article sont ainsi 53 % à estimer qu'ils auront soutenu l'AV2 dans les 12 mois qui suivront son lancement et même 88 % à parler de le faire dans les deux ans. L'AV2 adopté bien plus vite que l'AV1 ?