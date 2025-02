Fluid Motion Frames est une technologie de génération d’images (frame generation) qui insère des images intermédiaires entre celles réellement calculées par le GPU. En utilisant des algorithmes de prédiction et d’interpolation, AFMF permet d’augmenter artificiellement le framerate des jeux tout en maintenant une latence raisonnable. Contrairement aux technologies concurrentes qui reposent sur des cœurs dédiés à l’intelligence artificielle (les cœurs Tensor de NVIDIA), AFMF fonctionne directement via les pilotes AMD, rendant la technologie compatible avec un plus grand nombre de cartes graphiques, même anciennes.