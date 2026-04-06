Le français VideoLAN, éditeur du célèbre lecteur VLC, joue un rôle central dans cette transition. L'organisation a développé dav1d, le décodeur AV1 de référence, utilisé aussi bien par VLC que par Firefox, Chrome et Android. Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLAN et membre d'AOMedia, résume la situation : les codecs ouverts étaient autrefois moins performants que leurs équivalents propriétaires. AV1 a inversé le rapport de force.

La migration ne sera pas instantanée. Les plateformes doivent maintenir le H.264 pour les appareils anciens, ce qui implique un double encodage coûteux en infrastructure. Mais la hausse des redevances Via LA transforme ce calcul. Entre payer 4,5 millions par an pour un standard vieillissant et investir dans un codec gratuit et plus performant, le choix est vite fait. Reste une ombre au tableau : d'autres consortiums de brevets, comme Access Advance et Avanci, revendiquent désormais des droits sur AV1 lui-même, notamment via des brevets Dolby.

Le codec libre n'est peut-être pas encore totalement libre de toute menace juridique. Mais les 4,5 millions réclamés par Via LA viennent de lui offrir son meilleur argument commercial.