Une centaine de streameurs relaient sur Twitch une cagnotte pour les grévistes, les étudiants et les lycéens mobilisés depuis septembre. En donnant pendant l’un de ces directs, vous financez peut-être les frais de justice ou les soins d’un lycéen victime de violences policières.
Hier encore, 106 000 personnes ont défilé dans les rues de France, rapporte Le Monde. Le mouvement est parti de quelques lycées fin septembre. Les élèves réclamaient des professeurs, des bâtiments en bon état et la fin de Parcoursup, puis les étudiants les ont rejoints, avant de défiler aux côtés des grévistes qui protestent contre la vie chère. Pour les soutenir, une centaine de streameurs de jeu vidéo, d’art, de loisirs créatifs ou de talk-shows ont lancé les « caisses de streams ». Pendant leurs directs, ils invitent leurs spectateurs à donner à la Caisse de solidarité. Cette association collecte depuis des années des fonds pour les grévistes, syndiqués ou non.
Les dons financent les frais de justice et les soins des lycéens mobilisés
« On a décidé de lancer avec plusieurs streamers et streameuses une grande mobilisation solidaire pour soutenir les caisses de grève », raconte à franceinfo le streameur Amadeours. Avec l’argent collecté, la Caisse de solidarité paie des frais de procédures juridiques. Elle prend aussi en charge les soins de lycéens et d’étudiants victimes de violences policières, et finance l’organisation des rencontres entre jeunes mobilisés. Comme l’explique Amadeours, « ça va aussi permettre aux lycéens de financer leurs actions pour leur liberté fondamentale ».
Si vous donnez à la caisse nationale, l’association garde 5 euros sur chaque tranche de 100 euros pour son fonctionnement, et elle reverse les 95 autres aux grévistes sur le terrain. Vous préférez soutenir une grève ou une lutte précise ? Dans ce cas, l’association reverse la totalité de votre don à la caisse locale, moins les frais prélevés par la plateforme de paiement. Elle couvre alors ses frais de fonctionnement grâce aux dons de solidarité, que vous ajoutez si vous le souhaitez. Vous pouvez régler par PayPal, HelloAsso ou Le Pot Commun.
La Caisse de solidarité a collecté plus de 107 000 euros depuis octobre
Selon franceinfo, l’association a récolté plus de 107 000 euros depuis le 1er octobre. Mais ce total englobe toutes ses cagnottes, et les streameurs démarrent à peine. Sur la page des caisses de streams, l’association recensait 202 dons pour un total de 3 738 euros au moment où on vous écrit cet article.
« Le but, c’est de toucher le maximum de personnes », explique Amadeours, et ce n’est pas le premier appel aux dons lancé sur Twitch pour soutenir le mouvement. Début novembre, des dizaines de streameurs avaient participé à la Convergence des Streams, un autre marathon caritatif, pour reverser l’intégralité de leurs dons à la Ligue des droits de l’Homme et « soutenir le mouvement social en cours », d’après franceinfo. Les lycéens se servent aussi de Twitch pour porter leurs revendications. En Seine-Saint-Denis, le conseil départemental a invité le streameur Jean Massiet à animer un direct avec une trentaine de lycéens mobilisés. Devant le président du département, Stéphane Troussel, les élèves ont dénoncé leurs bâtiments dégradés, les absences de professeurs non remplacés et Parcoursup. L’élu a ensuite écrit au recteur pour réclamer des remplaçants.
Si vous voulez savoir à quoi a servi votre argent, il faudra patienter. L’association n’a pas encore publié la répartition des 3 738 euros collectés par les streameurs.