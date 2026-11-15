Selon franceinfo, l’association a récolté plus de 107 000 euros depuis le 1er octobre. Mais ce total englobe toutes ses cagnottes, et les streameurs démarrent à peine. Sur la page des caisses de streams, l’association recensait 202 dons pour un total de 3 738 euros au moment où on vous écrit cet article.

« Le but, c’est de toucher le maximum de personnes », explique Amadeours, et ce n’est pas le premier appel aux dons lancé sur Twitch pour soutenir le mouvement. Début novembre, des dizaines de streameurs avaient participé à la Convergence des Streams, un autre marathon caritatif, pour reverser l’intégralité de leurs dons à la Ligue des droits de l’Homme et « soutenir le mouvement social en cours », d’après franceinfo. Les lycéens se servent aussi de Twitch pour porter leurs revendications. En Seine-Saint-Denis, le conseil départemental a invité le streameur Jean Massiet à animer un direct avec une trentaine de lycéens mobilisés. Devant le président du département, Stéphane Troussel, les élèves ont dénoncé leurs bâtiments dégradés, les absences de professeurs non remplacés et Parcoursup. L’élu a ensuite écrit au recteur pour réclamer des remplaçants.

Si vous voulez savoir à quoi a servi votre argent, il faudra patienter. L’association n’a pas encore publié la répartition des 3 738 euros collectés par les streameurs.