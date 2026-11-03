Entre-temps, l'affaire a débordé de LinkedIn, avec une reprise par la presse française et étrangère. Elle a même fait réagir un collectif de neuf associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et une cagnotte a été ouverte en soutien à chacun des deux protagonistes. Dans son arrêt du 22 octobre, la cour écarte d'abord les griefs de procédure de Claire. Pour les juges, l'assignation était régulière, et le délai de 44 heures, certes bref, se justifiait par l'urgence. Sur le fond, elle prend ses distances avec le premier juge. L'échange relevait de la prospection commerciale et ne révélait rien de la vie personnelle de Julien. Quant au secret des correspondances, la destinataire d'un message n'est pas un tiers : le rendre public ne devient fautif que s'il dévoile un élément intime de son auteur, ce qui n'est pas le cas ici.