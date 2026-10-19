Pour démasquer la pancarte, les Observateurs ont soumis la photo à SynthID. Google DeepMind a mis au point ce filigrane invisible, adopté en mai par OpenAI pour les images de ChatGPT, et Google a ouvert son détecteur au public le 7 octobre, sur synthid.com, avec un compte Google, Apple ou OpenAI. La photo d’une seconde pancarte, brandie par une étudiante aux cheveux teints, porte elle aussi la signature d’OpenAI.

Les vérificateurs espagnols de Newtral ont obtenu un résultat positif sur les deux photos de la Panthère rose avec SynthID Detector, le 16 octobre, et CheckNews a obtenu pour chacune le verdict « ce média a été créé ou édité avec Google AI ». Libération a retrouvé leur première apparition, le 8 octobre, chez un internaute artiste, utilisateur assumé de l’IA, dont les publications servent de vitrine à la plateforme Klek Studio. Aucune des images ne se passait alors à Paris. La Panthère qui fait un doigt d’honneur aux policiers sort d’une photo Reuters prise à Erevan, en Arménie, en juin 2015, et le camion lanceur d’eau vient d’une manifestation à Nairobi, au Kenya, le 25 juin 2025. Quelqu’un a ensuite retouché la scène du camion afin de la situer à Paris, avec des panneaux de direction parisiens et un écusson de CRS au texte illisible.

Avec un détecteur, vous savez donc quel outil a produit une image, mais pas quelle scène réelle a servi de point de départ. Google prévient sur la page de l’outil qu’« il ne s’agit pas d’un détecteur d’IA généraliste ». Une image produite par un modèle sans SynthID est invisible pour lui. Au lendemain de la journée « contre la vie chère » du 17 octobre, CheckNews a soumis au détecteur de Google la photo d’un couple âgé en sous-vêtements, vue près d’un million de fois sur X. SynthID Detector est conçu pour repérer aussi bien les images créées par Gemini que les photos retouchées avec lui, et CheckNews parle donc d’un cliché « généré ou modifié par IA ». À l’œil nu, la main gauche de la femme ne compte que quatre doigts, et le personnage de gauche a apparemment deux têtes pour un seul corps.