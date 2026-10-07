La manipulation ne demande guère plus que quelques clics. Sur synthid.com, il faut se connecter avec un compte Google, Apple ou OpenAI, puis importer le fichier à examiner.

SynthID Detector cherche alors la présence du filigrane développé par Google DeepMind. Cette marque est conçue pour rester imperceptible à l’œil ou à l’oreille et pour survivre à certaines transformations courantes, comme la compression ou l’ajout de filtres.

Le dispositif ne se limite plus aux créations de Google. Des contenus marqués par OpenAI, NVIDIA et Kakao peuvent également être reconnus, tandis qu’Apple doit rejoindre prochainement l’écosystème.

Cette ouverture donne à SynthID un intérêt beaucoup plus large qu’à ses débuts. Elle ne transforme toutefois pas le service en détecteur universel capable de regarder n’importe quelle image et de déterminer magiquement si une IA l’a produite.