Comme on s'en faisait l'écho à l'époque, la dessinatrice Sarah Andersen a assigné Stability AI, Midjourney et DeviantArt en janvier 2023, avec le soutien du cabinet Joseph Saveri, pour avoir entraîné leurs modèles sur environ cinq milliards d’images tirées de la base LAION sans autorisation des auteurs. Un tribunal fédéral américain ouvrira ce procès le 8 septembre, après le rejet par le juge William Orrick de la demande de non-lieu des défendeurs, en août 2024. Ce jugement dépend, selon le magistrat, de la preuve qu’une œuvre protégée se retrouve sous une forme identifiable dans le système d’IA visé. Selon l’étude du MIT, une telle preuve est presque impossible à apporter pour des modèles entraînés sur un tel volume de données.

Au-delà d’un certain volume de données d’entraînement, cette attribution rétroactive est irréalisable, selon les deux chercheurs du MIT. En parallèle, Microsoft, Adobe, Google, OpenAI et Meta ont choisi de marquer chaque image dès sa création, au sein de l’alliance C2PA. Microsoft associe à chaque image de Paint un identifiant de seize octets, inscrit à la fois dans les pixels via la technologie InvisMark et dans un manifeste de métadonnées cryptographiquement signé, alors que Meta a développé son propre système, Content Seal, et qu’OpenAI a retenu SynthID, conçu par Google.

Des chercheurs de l’université du Maryland ont toutefois supprimé ces filigranes grâce à une technique de purification par diffusion, et sur des forums spécialisés, des utilisateurs assurent retirer ce type d’étiquette en une trentaine de secondes, à l’aide de services en ligne dédiés ou d’une simple capture d’écran suivie d'un agrandissement.