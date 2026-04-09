Le plan prévoit également le retrait des images sensibles dans les futurs jeux de données pour identifier les contenus abusifs au sein des applications tierces. Sam Altman investit 5 millions de dollars pour aider le NCMEC à renforcer ses capacités techniques de détection. Cette aide financière soutient la modernisation des outils de signalement car les associations peinent à suivre la cadence des nouvelles créations numériques. OpenAI automatise désormais le transfert des rapports vers la CyberTipline pour réduire le délai entre la détection et l'enquête policière.

En retirant manuellement des millions de clichés des bases d'apprentissage, les ingénieurs force l'intelligence artificielle à ignorer totalement les schémas criminels. Cette stratégie garantit des fondations saines pour les versions futures des outils de génération de texte ou de vidéos. Ce tri demande des effectifs humains importants mais la société mobilise des experts en cybersécurité pour valider chaque étape.

OpenAI souhaite désormais l'adoption de ces standards par tous les acteurs du secteur technologique. En partageant ses classificateurs avec des partenaires externes, l'entreprise espère créer un bouclier commun contre la prolifération des images illicites.