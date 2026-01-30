Aux États-Unis, il existe une institution mise en place par le Congrès, le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), dédié à la récolte d'informations sur les abus sexuels sur enfants, partagées ensuite avec les forces de l'ordre. Et celle-ci s'est récemment mise à traquer ce genre de contenus du côté de l'IA.

Pour 2025, elle a enregistré une multiplication par 15 de rapports pour des contenus liés à l'IA, dont « la grande majorité », comme le rapporte Bloomberg, provient d'Amazon. La société fondée par Jeff Bezos reconnaît elle avoir détecté des centaines de milliers de contenus à caractère pédopornographiques dans les données destinées à entraîner des IA.