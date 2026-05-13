La plateforme Hugging Face héberge plus de 2 millions de modèles téléchargeables. Beaucoup sont en réalité des dérivés non déclarés d'autres modèles, ré-empaquetés sous un nouveau nom.

Cisco a livré un programme à exécuter en ligne de commande qui calcule une « empreinte » de chaque modèle. Cette empreinte est issue de trois éléments : les paramètres appris pendant l'entraînement (les « poids »), la manière dont le modèle découpe le texte en unités élémentaires (le « tokenizer ») et les fichiers décrivant son architecture.

Deux usages sont possibles. Le mode comparaison confronte deux modèles directement. Le mode balayage cherche un seul modèle dans une base de 150 empreintes de référence.

Ehsan Aghaei, Amy Chang, Ankit Garg et Sanket Mendapara, les auteurs, parlent d'un « test ADN » pour l'IA. Le programme tourne sur un simple processeur d'ordinateur grand public. Il suffit de quelques millisecondes pour comparer deux architectures. Sur une échelle de 0 à 1, le seuil de décision a été fixé à 0,70.