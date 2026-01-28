Cette prouesse technique soulève une question immédiate sur la fiabilité du code généré. Nous avons tous encore en tête les déboires récents du « vibe coding » à la sauce Google, où une IA un peu trop zélée a effacé l'intégralité d'un disque dur utilisateur. Si Kimi K2.5 impressionne par sa capacité d'imitation, il reste un outil probabiliste. Copier une interface est une chose, garantir la sécurité et la propreté du backend en est une autre.

Néanmoins, Moonshot AI confirme ici une tendance lourde : les acteurs chinois ne se contentent plus de suivre et casser les prix. Ils imposent le rythme des fonctionnalités grand public, forçant les géants américains à réagir dans l'urgence. En rendant le clonage d'interface aussi simple que l'envoi d'une vidéo TikTok, Moonshot AI abaisse drastiquement la barrière à l'entrée du développement web. Mais cette démocratisation à marche forcée risque de transformer le web en un vaste champ de clones, générés par des développeurs qui ne comprennent plus vraiment ce qu'ils produisent.