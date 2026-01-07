Pour saisir la violence du phénomène, il faut regarder les chiffres en face. Une capture d'écran partagée par le développeur Geoffrey Huntley a mis le feu aux poudres. On y découvre le bilan comptable d'un projet qui ferait pâlir n'importe quelle agence web : un contrat de 50 000 dollars pour un MVP (produit minimum viable), livré, testé et validé. Le coût de production réel ? 297 dollars de crédits API.​

Le secret de cette rentabilité insolente réside dans une conversation surréaliste dévoilée par Huntley. Lorsqu'on demande au créateur quelle approche a permis ce miracle, la réponse fuse : « Beaucoup de Ralph. Beaucoup de sous-agents, avec énormément d'accompagnement ». L'auteur file alors une métaphore qui résume parfaitement cette nouvelle ère du développement :