Plutôt que de brider son modèle, Google a décidé de lui adjoindre un garde du corps. Son nom officiel : le « Critique d'Alignement Utilisateur ». Il s'agit d'une seconde intelligence artificielle, plus petite et spécialisée, dont l'unique mission est de surveiller la première. Avant chaque action, ce critique vérifie si la tâche demandée correspond bien à l'objectif initial de l'utilisateur. Si l'assistant s'apprête à faire une action incongrue, son surveillant lui tape sur les doigts et l'oblige à revoir sa copie. Se faisant, Google apprend donc des erreurs de Comet, le navigateur de Perplexity qui a inauguré la tendance des navigateurs agentiques et montre déjà tous les écueils dans lesquelles ces nouvelles technologies peuvent tomber.

Pour éviter que ce gardien ne se fasse lui-même duper, il fonctionne en vase clos, sans jamais accéder au contenu des pages web. Malin. D'autres garde-fous sont prévus : l'IA demandera une confirmation humaine avant de toucher à des informations sensibles, comme un compte bancaire ou un mot de passe. Google a même mis à jour son programme de chasse aux bogues, promettant jusqu'à 20 000 dollars à qui trouvera une faille. C'est une manière habile d'inviter les experts du monde entier à éprouver son système, tout en montrant que la confiance, même envers sa propre technologie, a ses limites.