Commander un hôtel ou une table au restaurant depuis votre smartphone, c'est pratique. Cependant, si vous êtes au volant, c'est se mettre en danger. Alors, pourquoi pas une IA qui permet de commander depuis votre voiture, une chambre d'hôtel ou une table dans votre restaurant préféré ?
Présenté lors de l'ouverture du Salon de Pékin 2026, le modèle d'intelligence artificielle Qwen d'Alibaba va être intégré dans les véhicules de plusieurs constructeurs automobiles chinois. Les marques concernées sont BYD, Geely, Li Auto, Changan, Dongfeng, BAIC, Great Wall Motor, SAIC Volkswagen et SAIC IM Motors.
Commander un restaurant tout en conduisant
Concrètement, le système permettra aux conducteurs d'effectuer des commandes vocales pour réserver une table au restaurant, une chambre d'hôtel, acheter des billets pour des événements, ou encore suivre des livraisons. Il fonctionne en combinant traitement local et calcul dans le cloud, et tourne sur les puces automobiles de Nvidia. Alibaba précise qu'il a été conçu pour rester opérationnel même en cas de connectivité réseau limitée.
Ce n'est pas une première pour Qwen dans l'automobile : le modèle avait déjà été intégré plus tôt cette année dans le système embarqué du Hongqi HS6, un SUV hybride rechargeable.
Le logiciel pour se différencier
Ces annonces interviennent dans un contexte de ralentissement des ventes de véhicules électriques en Chine. Face à ce marché moins dynamique, les constructeurs cherchent à se distinguer davantage par les fonctionnalités logicielles que par les seules caractéristiques mécaniques ou d'autonomie.
Audi et Cadillac misent aussi sur l'IA
D'autres acteurs ont également présenté leurs intégrations IA au salon. Audi, dont la version locale en Chine a troqué ses quatre anneaux contre un simple logo textuel, a annoncé que son deuxième modèle électrique, le SUV E7X, sera proposé en prévente à partir du 8 mai. Il embarquera les technologies IA de Doubao, l'assistant de ByteDance, ainsi que celles d'iFlyTek. Cadillac, de son côté, a présenté un nouveau modèle doté d'un assistant vocal également connecté à Doubao.
Il n'a pas été précisé si ces fonctionnalités seraient disponibles dans les versions exportées hors de Chine.