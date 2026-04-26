Concrètement, le système permettra aux conducteurs d'effectuer des commandes vocales pour réserver une table au restaurant, une chambre d'hôtel, acheter des billets pour des événements, ou encore suivre des livraisons. Il fonctionne en combinant traitement local et calcul dans le cloud, et tourne sur les puces automobiles de Nvidia. Alibaba précise qu'il a été conçu pour rester opérationnel même en cas de connectivité réseau limitée.