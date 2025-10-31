Ce dernier va venir analyser le contexte des demandes, comprendre les questions les plus complexes et y répondre (selon Hyundai) avec une précision et une pertinence remarquables.

« Contrairement aux assistants vocaux traditionnels, l’Assistant IA de Hyundai s'appuie sur plusieurs modules intelligents dont un moteur d’IA générative pour offrir au conducteur une aide intuitive et en temps réel » explique le constructeur.