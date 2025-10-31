Hyundai franchit une nouvelle étape dans la mobilité connectée avec l’intégration d’un assistant vocal de nouvelle génération à bord de son SUV 100% électrique Ioniq 9.
L’intelligence artificielle s’invite désormais partout, des smartphones à nos salons, et même jusqu’au cœur de nos voitures. Assistants vocaux, copilotes connectés et systèmes prédictifs transforment depuis quelques années déjà nos trajets en expériences personnalisées. Une révolution technologique qui redéfinit notre rapport à la conduite, entre confort et sécurité, et dépendance numérique toujours plus marquée. Chez Hyundai, le SUV Ioniq 9 aura lui aussi droit à son assistant vocal.
Vous aimez Hey Siri et Hey Google ? Vous allez adorer Hey Hyundai
Nouveau vaisseau amiral de la gamme de SUV 100% électriques de Hyundai, le Ioniq 9 compte bien illustrer comment les technologies intelligentes ne se contentent plus d’améliorer l’expérience de conduite. Celles-ci visent à redéfinir la relation entre le véhicule, son conducteur et ses passagers, au cœur de chaque trajet du quotidien.
C'est pourquoi le nouvel écosystème de la marque va intégrer un nouvel assistant IA, sous la forme d'un système de commande vocale au sein même du poste de conduite. Un assistant activable via la commande vocale « Hey Hyundai » (ou depuis un bouton situé sur le volant).
À l'instar de la collaboration entre Google Cloud et Mercedes-Benz, dont l'objectif est d’intégrer Gemini au MBUX Virtual Assistant, l'assistant de Hyundai est pensé pour offrir des échanges fluides et naturels.
Une aide de conduite intuitive et en temps réel
Ce dernier va venir analyser le contexte des demandes, comprendre les questions les plus complexes et y répondre (selon Hyundai) avec une précision et une pertinence remarquables.
« Contrairement aux assistants vocaux traditionnels, l’Assistant IA de Hyundai s'appuie sur plusieurs modules intelligents dont un moteur d’IA générative pour offrir au conducteur une aide intuitive et en temps réel » explique le constructeur.
Cet assistant de nouvelle génération se distingue par sa capacité à dialoguer de manière fluide et contextuelle. Capable de traiter des requêtes ouvertes comme « Peux-tu me recommander un restaurant familial à proximité ? », il combine informations locales et données de navigation pour proposer un itinéraire optimisé.
En prenant en compte les conditions de circulation en temps réel ainsi que les habitudes du conducteur, il pourra personnaliser chaque trajet pour offrir une expérience plus pratique et sereine.
Au-delà de la simple assistance vocale, le système pourra piloter également diverses fonctions du véhicule grâce au langage naturel. Qu’il s’agisse d’ajuster la température intérieure, de lancer une playlist ou de modifier une destination, le conducteur n’a plus besoin de recourir aux boutons physiques.
« Sa capacité à comprendre des demandes complexes et à engager le dialogue garantit des interactions intuitives et efficaces tout au long du trajet » explique Hyundai. En janvier 2025, Hyundai Motor Group nouait un partenariat stratégique avec NVIDIA pour favoriser l’intégration d'une IA innovante au sein de son écosystème de mobilité.