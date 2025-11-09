Cette nouvelle intégration représente un bond en avant pour les assistants vocaux embarqués. Finies les commandes rigides : Alexa+ promet des conversations plus fluides et contextuelles, adaptées à la situation de conduite. Les conducteurs pourront ainsi interagir de manière plus intuitive avec leur voiture, tout en gardant les yeux sur la route.

« Notre partenariat de longue date avec Amazon repose sur une passion commune pour l’innovation », déclare Jörn Freyer, vice-président de l’interaction utilisateur chez BMW Group.

La collaboration vise à associer la technologie d’IA d’Amazon à la puissance du cloud AWS (mais gare à la panne !), qui alimente déjà les services connectés de BMW, ses environnements de développement virtuels et ses outils d’ingénierie.