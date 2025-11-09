Après avoir infiltré Amazon Music il y a quelques jours, le nouvel assistant Alexa+ boosté à l'IA générative va prochainement intégrer certains modèles du constructeur allemand BMW.
Plus tôt cette année, Amazon a dévoilé Alexa+, la nouvelle génération de son assistant vocal, pensée pour être plus conversationnelle, intelligente, personnalisée et surtout plus efficace au quotidien. Une évolution qui marque une nouvelle étape dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec la technologie, à la maison, mais désormais aussi sur la route.
Alexa+ s'invite (aussi) chez BMW
Animé par l’intelligence artificielle générative d'Amazon, Alexa+ se veut plus naturel dans ses échanges, plus performant, plus polyvalent, tout en restant inclus gratuitement avec Amazon Prime. Récemment, c'est au sein d'Amazon Music qu'Alexa+ trouvait refuge, pour une recherche plus intuitive, des recommandations contextuelles et des interactions plus naturelles.
Amazon a également annoncé une évolution majeure de son service Alexa Custom Assistant, destiné aux constructeurs automobiles. Cette plateforme permet aux marques de créer leurs propres assistants vocaux personnalisés, en s’appuyant sur l’architecture Alexa+, qui regroupe plus de 70 modèles de langage et capacités intelligentes, le tout hébergé sur Amazon Bedrock, la solution cloud d’AWS.
Vers une expérience vocale encore plus naturelle dans les véhicules
Le groupe BMW sera donc le premier à exploiter cette nouvelle génération d’assistant, combinant Alexa+ et Alexa Custom Assistant. Le constructeur allemand, déjà lauréat du Tech Award 2025 d’Auto Motor Sport pour son assistant vocal actuel (BMW Intelligent Personal Assistant), intégrera bientôt cette nouvelle version dans certains de ses modèles.
Cette nouvelle intégration représente un bond en avant pour les assistants vocaux embarqués. Finies les commandes rigides : Alexa+ promet des conversations plus fluides et contextuelles, adaptées à la situation de conduite. Les conducteurs pourront ainsi interagir de manière plus intuitive avec leur voiture, tout en gardant les yeux sur la route.
« Notre partenariat de longue date avec Amazon repose sur une passion commune pour l’innovation », déclare Jörn Freyer, vice-président de l’interaction utilisateur chez BMW Group.
La collaboration vise à associer la technologie d’IA d’Amazon à la puissance du cloud AWS (mais gare à la panne !), qui alimente déjà les services connectés de BMW, ses environnements de développement virtuels et ses outils d’ingénierie.
Le nouvel Alexa Custom Assistant fera son arrivée prochainement dans certains modèles BMW, mais aucune date précise ni liste de véhicules concernés n’ont pour l’instant été communiquées.
