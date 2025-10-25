Du côté de chez Eight Sleep, on a présenté ses excuses aux clients, tout en promettant rapidement une meilleure sécurisation de l'expérience Pod. Il y a quelques heures, un nouveau Backup Mode a été déployé.

« Aujourd'hui, nous lançons le mode de secours : une solution de repli automatique qui permet à l'application Eight Sleep de communiquer directement avec votre Pod via Bluetooth si l'infrastructure cloud ou le Wi-Fi n'est pas disponible. Lorsqu'une panne est détectée, le mode de secours s'active automatiquement, vous permettant d'ouvrir l'application et d'accéder aux fonctionnalités essentielles, afin que votre expérience ne soit pas perturbée » a indiqué Matteo Franceschitti, CEO de Eight Sleep sur le réseau X.