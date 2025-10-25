La panne d'Amazon Web Services a paralysé Snapchat, Fortnite et des dizaines d'autres plateformes lundi dernier, et cette dernière a également affecté les propriétaires… de lits connectés.
Récemment, Amazon mettait finalement le doigt sur l’origine de la panne majeure d'AWS qui a frappé, en début de semaine, une large partie du Web mondial. Le dysfonctionnement, d’une ampleur inhabituelle, a temporairement mis à genoux de nombreux services en ligne, touchant aussi bien les réseaux sociaux que les plateformes créatives et les jeux vidéo en ligne.
Un souci aussi… pour les lits connectés
Le géant du cloud a indiqué avoir identifié la cause du problème et engagé les correctifs nécessaires pour un retour progressif à la normale. Cette gigantesque panne a entraîné une série de conséquences inattendues, certaines pour le moins surprenantes. Parmi elles, celle qui a touché les propriétaires de certains lits connectés figure sans doute parmi les plus insolites.
En effet, de nombreux utilisateurs du lit connecté Eight Sleep ont rapporté que les dysfonctionnements d’Amazon Web Services ont provoqué des surchauffes de leurs lits intelligents, quand ces derniers ne sont pas restés bloqués en position relevée.
Un bug révélateur de la dépendance croissante des objets connectés au cloud
À l’origine du problème, on retrouve le Pod de Eight Sleep, un lit « intelligent » disponible sous forme de matelas seul ou avec sommier connecté. Ce dispositif, qui repose sur une connexion Internet permanente, permet de suivre les données biométriques de son utilisateur et de réguler la température du matelas en temps réel.
Cet incident rappelle, une fois encore, la dépendance croissante d’Internet à quelques acteurs majeurs de l’infrastructure numérique, dont la moindre défaillance peut désormais paralyser une bonne partie du Web, et de nombreux objets connectés.
Cette connectivité, censée offrir confort et personnalisation, s’est révélée être une arme à double tranchant lors de la panne massive d’AWS. Privés de connexion, de nombreux propriétaires ont découvert que leur lit intelligent devenait tout simplement inutilisable.
Du côté de chez Eight Sleep, on a présenté ses excuses aux clients, tout en promettant rapidement une meilleure sécurisation de l'expérience Pod. Il y a quelques heures, un nouveau Backup Mode a été déployé.
« Aujourd'hui, nous lançons le mode de secours : une solution de repli automatique qui permet à l'application Eight Sleep de communiquer directement avec votre Pod via Bluetooth si l'infrastructure cloud ou le Wi-Fi n'est pas disponible. Lorsqu'une panne est détectée, le mode de secours s'active automatiquement, vous permettant d'ouvrir l'application et d'accéder aux fonctionnalités essentielles, afin que votre expérience ne soit pas perturbée » a indiqué Matteo Franceschitti, CEO de Eight Sleep sur le réseau X.