Le code de bonnes pratiques sur la transparence, publié par le bureau européen de l'IA le 10 juin 2026, va plus loin. Il recommande d'éviter d'inclure des informations sensibles pour la vie privée dans les métadonnées de provenance. Ce document reste volontaire et ne s'accompagne d'aucune sanction à ce stade, mais il indique la direction que prend la réflexion européenne sur le sujet. Un identifiant relié à une requête individuelle occupe précisément la zone que ce texte suggère d'éviter.

Comment expliquer un tel écart entre l'obligation et la pratique ? La lutte contre les usages malveillants fournit une réponse plausible, un identifiant par génération permettant de remonter à la source d'une image problématique bien plus efficacement qu'un marqueur générique. Microsoft n'a pas répondu dans l'immédiat à la sollicitation du média britannique The Register, et l'entreprise n'a pour l'heure publié aucune explication sur la finalité de ce numéro. Le chercheur relève surtout que baptiser cette fonction « informations d'identification du contenu » reste exact sur le fond, mais ne rend pas l'existence de l'identifiant évidente pour un utilisateur de Windows.

Une donnée personnelle ? La question reste ouverte

Le règlement européen sur la protection des données définit la donnée personnelle comme toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable, y compris par un identifiant en ligne. La CNIL insiste de son côté sur l'identification indirecte : un numéro qui ne dit rien par lui-même devient une donnée personnelle dès lors qu'il permet, par recoupement, de singulariser une personne. Un identifiant émis par un serveur, associé à une requête et potentiellement à un compte, coche plusieurs cases de cette grille de lecture.

La conclusion mérite toutefois d'être maniée avec prudence. Aucune autorité de protection des données n'a été saisie du dossier à ce jour, aucune qualification juridique n'a été prononcée, et rien n'indique que Microsoft exploite ces identifiants pour remonter à des utilisateurs. La possibilité technique existe, son usage effectif relève pour l'instant de l'hypothèse. C'est une nuance que les commentaires enflammés repérés sur les forums techniques ont tendance à écraser, avec cette certitude un peu rapide que tout identifiant serait forcément un outil de surveillance.

Le contexte industriel donne malgré tout du relief à l'affaire. Meta a présenté son propre filigrane invisible Content Seal, incompatible avec les deux standards concurrents, et OpenAI applique le SynthID de Google à ses images tout en ajoutant des métadonnées C2PA. Chaque acteur bâtit son propre système de provenance avec ses propres choix sur ce qu'il inscrit dedans. L'utilisateur, lui, en découvre le contenu par les travaux de chercheurs plutôt que par les pages de documentation.