Alors que Microsoft planche sur une toute nouvelle interface pour son service OneDrive, l'entreprise teste en parallèle un nouvel algorithme de reconnaissance faciale pour faciliter le tri des photos.
À l'heure actuelle, seule une poignée d'internautes a accès à cette nouvelle IA, laquelle est activée par défaut au sein des paramètres de l'application mobile de OneDrive.
Microsoft ratrappe son retard avec un nouvel algorithme
Microsoft introduit un nouvel algorithme de vision artificielle, lequel passe en revue chaque photo chargée sur OneDrive. Le mécanisme détecte des visages et crée des étiquettes associées à des profils spécifiques. Concrètement, l’utilisateur pourra rechercher une personne précise en saisissant son nom, et OneDrive présentera automatiquement tous les clichés au sein desquels elle figure. Dans une interview recueillie par Slashdot, Microsoft explique qu'il s'agit d'optimiser l'expérience utilisateur avec des filtres créés grâce à Copilot.
La reconnaissance faciale, beaucoup y ont accès depuis des années déjà. Google l'a introduite au sein de son service Photos en 2015. Apple et Amazon ont également dévoilé leurs algorithmes l'année suivante. De son côté, Microsoft s'est essayé plusieurs fois à cette technologie, notamment au sein de l'application Photos, sans pour autant la généraliser. Il semblerait que la firme de Redmond souhaite désormais rattraper son retard.
L'algorithme distingue les traits faciaux des autres éléments de l'image, puis groupe les visages similaires dans une section dédiée appelée "Personnes". Une fois cette analyse effectuée, l'utilisateur peut attribuer des noms aux profils créés et effectuer des recherches ciblées. Dans une page de support, la société précise toutefois que la précision des regroupements dépend directement de la qualité des photos analysées, et que des erreurs de classification peuvent survenir.
Une IA activée par défaut…. pour le moment
Côté vie privée... on est un peu mitigé. D'un côté, l'équipe détaille sa politique de traitement des données biométriques en précisant que les analyses faciales restent strictement privées et ne sont visibles que par le propriétaire du compte. L'entreprise ajoute que ces données ne servent pas à l'entraînement de ses modèles d'IA généraux, mais uniquement à l'organisation personnelle des photos de l'utilisateur. D'un autre côté, à l'heure actuelle, les testeurs observent que la reconnaissance faciale est en opt-out, et donc activée par défaut. Ils doivent donc se rendre dans les paramètres s'ils ne souhaitent pas ce traitement IA.
Chez nous, au sein de l'Union européenne, dans le cadre du RGPD, tout traitement automatisé de données personnelles sensibles - telles que les empreintes biométriques - doit s’accompagner d’une information claire et d’un contrôle simple pour l'utilisateur. Il est donc très probable que Microsoft change ce mécanisme avant de généraliser cette nouveauté.
Lorsque la fonctionnalité est désactivée, toutes les données de regroupement sont automatiquement supprimées dans un délai de 30 jours. Notons au passage que la reconnaissance faciale ne peut être activée ou désactivée que trois fois par an, une limite sur laquelle Microsoft n'a pas souhaité ajouter de précisions.
- mood5 Go de stockage gratuit
- upload250 Go en limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
OneDrive constitue l’une des meilleures solutions pour les utilisateurs de PC. Son interface web figure par ailleurs parmi les plus complètes et conviviales du marché, que ce soit pour la gestion des documents et des contenus multimédia, ou bien le partage de fichiers et la collaboration en temps réel. S’il ne démérite pas sur les autres plateformes avec ses remarquables clients Mac, Android et iOS, son utilisation n’y est toutefois pas aussi transparente que celle de Dropbox. Microsoft a beaucoup amélioré ses technologies de synchronisation, mais il fait toujours l’impasse sur la compression des fichiers pour les transferts ainsi que sur la synchronisation via le réseau local.
Les principaux problèmes de OneDrive sont les mêmes que la plupart des géants du Cloud installés aux États-Unis. Dépourvu de cryptage de bout en bout (sans connaissance), l’éditeur et les autorités qui en feraient la demande peuvent accéder aux données stockées sur les comptes des utilisateurs. OneDrive possède néanmoins de nombreux points positifs, et ses offres pour les particuliers incluant la suite Office demeurent parmi les plus attractives du marché.
- Intégration native dans Windows et Office
- Partage, collaboration et productivité
- Interface web
- Gestion des photos
- Tarifs
- Espace de stockage gratuit
- Dossiers de sauvegarde imposés
- Pas de sécurité de bout en bout
- Confidentialité
- Serveurs installés aux États-Unis (comptes gratuits)