Microsoft introduit un nouvel algorithme de vision artificielle, lequel passe en revue chaque photo chargée sur OneDrive. Le mécanisme détecte des visages et crée des étiquettes associées à des profils spécifiques. Concrètement, l’utilisateur pourra rechercher une personne précise en saisissant son nom, et OneDrive présentera automatiquement tous les clichés au sein desquels elle figure. Dans une interview recueillie par Slashdot, Microsoft explique qu'il s'agit d'optimiser l'expérience utilisateur avec des filtres créés grâce à Copilot.

La reconnaissance faciale, beaucoup y ont accès depuis des années déjà. Google l'a introduite au sein de son service Photos en 2015. Apple et Amazon ont également dévoilé leurs algorithmes l'année suivante. De son côté, Microsoft s'est essayé plusieurs fois à cette technologie, notamment au sein de l'application Photos, sans pour autant la généraliser. Il semblerait que la firme de Redmond souhaite désormais rattraper son retard.

L'algorithme distingue les traits faciaux des autres éléments de l'image, puis groupe les visages similaires dans une section dédiée appelée "Personnes". Une fois cette analyse effectuée, l'utilisateur peut attribuer des noms aux profils créés et effectuer des recherches ciblées. Dans une page de support, la société précise toutefois que la précision des regroupements dépend directement de la qualité des photos analysées, et que des erreurs de classification peuvent survenir.